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Внучка основателя L'Oreal стала самой богатой женщиной в мире

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Франсуаза Бетанкур Мейерс
Франсуаза Бетанкур Мейерс. Фото: MARTIN BUREAU/AFP via Getty Images

Наследница L'Oreal Франсуаза Бетанкур Мейерс стала первой женщиной в мире, чье состояние оценивается в 100 млрд долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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По данным индекса миллиардеров Bloomberg, 28 декабря состояние Бетанкур Мейерс выросло до 100,1 млрд долларов. Это произошло после того, как акции косметической компании L'Oréal выросли до самого высокого с 1998 года уровня. Франсуаза Бетанкур Мейерс, внучка основателя L'Oréal Эжена Шуллера, заняла 12 строчку в рейтинге самых богатых людей мира.

Несмотря на высокую прибыль компании, состояние Бетанкур Мейерс по-прежнему значительно меньше, чем у ее соотечественника Бернара Арно, основателя LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Состояние Арно оценивается в 179 млрд долларов. Он занимает вторую строчку в рейтинге самых богатых людей мира и уступает в уровне богатства только Илону Маску.

Растущее доминирование Франции в розничной торговле предметами роскоши повлияло на то, что именно в этой стране сейчас живет несколько сверхбогатых семей. В том числе, клан Дюма, члены которого являются потомками основателей Hermes International, а также братья Вертхаймер, владеющие Chanel.

70-летняя Франсуаза Бетанкур Мейерс является заместителем председателя правления L'Oréal. Сейчас стоимость компании оценивается в 241 млрд евро. Она предпочитает вести закрытый образ жизни и не участвует в жизни светского сообщества.

Бетанкур Мейерс также является исследовательницей и писательницей. Она выпустила две книги, одна из которых посвящена исследованию Библии, а вторая — генеалогии греческих богов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2053256-vnuchka-osnovatelya-loreal-stala-samoy-bogatoy-zhenschinoy-v-mire/

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