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Ремонт бытовой техники сильно подорожал в Казахстане

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Мужчина включает стиральную машину
Стиральная машина. Иллюстративное фото: pexels.com

За первую половину 2023 года казахстанцы потратили на ремонт электроприборов порядка 4,1 млрд тенге. Цены на такие услуги между тем выросли на 16,4%. Подробности журналисты NUR.KZ узнали у Finprom.

Приобрести новый электроприбор иногда может быть проще, чем починить его. Однако, согласно данным портала, казахстанцы стали чаще ремонтировать бытовую технику.

Так за первые 6 месяцев 2023 года только на ремонт электронной бытовой техники жители страны потратили порядка 4,1 млрд тенге, что сразу в 1,5 раза больше, чем было в аналогичном периоде 2022 года (2,7 млрд тенге).

Причем большая часть средств на ремонт была потрачена жителями городов, тогда как на долю сельчан пришлось лишь 115,2 млн тенге, что, впрочем, сразу в 2 раза больше, чем было годом ранее.

Объем услуг по ремонту электроприборов
Объем услуг по ремонту электроприборов. Инфографика: finprom.kz

Вырос и объем услуг по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового оборудования – сразу на 41,9%, до 1,2 млрд тенге. Основной рост также пришелся за счет горожан, а вот объем услуг в сельской местности упал почти в два раза – с 49,4 млн до 27,2 млн тенге.

Объем услуг по ремонту бытовых приборов
Объем услуг по ремонту бытовых приборов. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что рост объема услуг происходит не только из-за того, что казахстанцы стали чаще сдавать свою технику в ремонт, но и из-за роста цен на услуги.

Так, по итогам октября они подорожали на 0,9% за месяц и сразу на 16,4% за год. Это лишь немногим меньше прошлогоднего показателя (16,6%). Для сравнения: общая инфляция по итогам октября в Казахстане составила 10,8%.

Сильнее всего стоимость ремонта выросла в Акмолинской области – сразу на 55,2%. Следом идут Актюбинская область и область Жетісу – на 42,8% и 35,1% соответственно. В Туркестанской области и области Ұлытау цены за год не изменились.

В Астане прирост составил 2,2%, в Алматы – 7,7%, а в Шымкенте – 14,6%.

Рост цен на услуги ремонта бытовых приборов
Рост цен на услуги по ремонту бытовых приборов. Инфографика: finprom.kz

Напомним, ранее мы рассказывали о подорожании ремонта телевизоров, причем он совпал со снижением цен на новые товары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2045121-skolko-deneg-tratyat-kazahstantsy-na-remont-bytovoy-tehniki/

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