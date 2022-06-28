На каких уловиях можно получить крупный денежный кредит в Казахстане

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Крупная сумма денег может понадобиться физлицам по различным причинам. Для получения такого займа они могут обратиться в банки второго уровня. О том, какие при этом будут предложены условия кредитования, читайте в материале NUR.KZ.

При возникновении необходимости в наличных деньгах казахстанцы обычно обращаются за потребительским займом. Данный продукт может предлагать до 10 млн тенге, в зависимости от банка второго уровня – в некоторых указан лимит в 7 млн тенге или еще меньше.

Однако в некоторых случаях может потребоваться более крупная сумма денег. Для этого физические лица могут воспользоваться залоговым потребительским кредитом на любые цели.

О том, какие условия предлагают банки под залог недвижимости в Казахстане, рассказал сайт Ranking.kz. Следует отметить, что подобную услугу предоставляют лишь 9 из 22 БВУ.

Максимальная сумма кредитования

Из 9 казахстанских банков, имеющих услугу по потребительским залоговым займам, только 5 раскрыли информацию о максимальных размерах выдаваемых кредитов.

Так, согласно данным источника, среди БВУ наибольшую сумму денег можно получить в ForteBank – до 200 млн тенге.

Следующими по списку идут:

Bank RBK – можно получить до 75 млн тенге ;

; Altyn Bank и Нурбанк – максимальная сумма займа составит 50 млн тенге;

КЗИ Банк – до 100 тыс. долларов США, что по курсу на утро 27 июня составляет примерно 470 тыс. тенге.

Условия залоговых потребительских кредитов в банках Казахстана. Источник: ranking.kz

Процентные ставки

Аналитики Ranking.kz при сравнении процентной ставки разделили банки на две категории: топовые и менее крупные.

Это связано с двумя факторами:

филиалы – не все БВУ имеют представительства в регионах РК;

специфические требования – под залог может приниматься недвижимость только в определенных городах.

Соответственно, топовые банки могут предоставить услуги почти всем гражданам, а менее крупные – только локально.

Так, среди топовых банков самая низкая процентная ставка по залоговым денежным кредитам отмечается в ForteBank – от 20,5%. А годовая эфективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) начинается от 22%.

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Далее позиции занимают:

Bank RBK – ГЭСВ начинается от 22,1%;

Банк ЦентрКредит – от 22,6% эффективной ставки;

Halyk Bank – от 23,3% годовой эффективной ставки.

Между тем, среди менее крупных финансовых организаций, предоставляющих залоговые потребительские займы, складывается следующая картина:

Шинхан Банк – ГЭСВ начинается от 19,4%, но при этом в залог принимается только жилье в Алматы и Нур-Султане;

КЗИ Банк – от 20% эффективной ставки вознаграждения;

Altyn Bank – ГЭСВ составит от 21,6%;

Нурбанк – ГЭСВ от 23,9%;

Банк Китая – от 29% эффективной ставки вознаграждения.

Сроки кредитования

По длительности сроков кредитования 6 банков из 9 предлагают период до 120 месяцев (10 лет): это ForteBank, Altyn Bank, Нурбанк, Bank RBK, Банк ЦентрКредит и Halyk Bank.

Более длительный срок можно получить в Шинхан Банке – до 240 месяцев или 20 лет.

А КЗИ Банк и Банк Китая имеют самые короткие показатели: до 60 месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1975768-na-kakih-uloviyah-mozhno-poluchit-krupnyy-denezhnyy-kredit-v-kazahstane/