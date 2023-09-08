Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Должен ли покупатель платить за проверку некачественного товара в Казахстане

Опубликовано:

Кошелек с крупными купюрами тенге
Кошелек с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Каждый потребитель имеет право на качество. Если проданный товар оказался некачественным, то нужно проводить экспертизу. Должен ли покупатель за нее платить, читайте в материале NUR.KZ.

Приобретая товар, каждый покупатель рассчитывает на то, что он будет надлежащего качества. Однако так получается не всегда. Если купленная вещь оказалась сломанной, неработающей или с дефектом, то потребитель может ее вернуть.

Тем не менее, многие продавцы, даже понимая, что продали некачественный товар, могут попытаться переложить ответственность на потребителя.

Так, например, произошло в недавнем случае, о котором рассказали в Комитете по защите прав потребителей. Житель Казахстана приобрел в одном из магазинов стиральную машину, а спустя месяц обнаружил, что техника протекает.

Согласно закону РК "О защите прав потребителей", покупатель имеет право вернуть некачественный товар и запросить возврат средств. Однако продавец в ответ заявил, что если планируется возврат, то необходимо провести экспертизу, которую потребитель должен оплатить самостоятельно.

Как отмечают в комитете, согласно пункту 2 статьи 31 вышеуказанного закона, продавец обязан в полном объеме возместить расходы, понесенные потребителем, связанные с проведением экспертизы товара.

Другими словами, покупатель может провести проверку за свой счет, но при подтверждении факта недостатка товара продавец обязан в полном объеме возместить понесенные расходы.

Если продавец откажется возмещать убытки, связанные с проведением экспертизы, то потребитель вправе обратиться с иском в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2035795-kto-dolzhen-platit-za-proverku-nekachestvennogo-tovara-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.