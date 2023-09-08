Должен ли покупатель платить за проверку некачественного товара в Казахстане

Каждый потребитель имеет право на качество. Если проданный товар оказался некачественным, то нужно проводить экспертизу. Должен ли покупатель за нее платить, читайте в материале NUR.KZ.

Приобретая товар, каждый покупатель рассчитывает на то, что он будет надлежащего качества. Однако так получается не всегда. Если купленная вещь оказалась сломанной, неработающей или с дефектом, то потребитель может ее вернуть.

Тем не менее, многие продавцы, даже понимая, что продали некачественный товар, могут попытаться переложить ответственность на потребителя.

Так, например, произошло в недавнем случае, о котором рассказали в Комитете по защите прав потребителей. Житель Казахстана приобрел в одном из магазинов стиральную машину, а спустя месяц обнаружил, что техника протекает.

Согласно закону РК "О защите прав потребителей", покупатель имеет право вернуть некачественный товар и запросить возврат средств. Однако продавец в ответ заявил, что если планируется возврат, то необходимо провести экспертизу, которую потребитель должен оплатить самостоятельно.

Как отмечают в комитете, согласно пункту 2 статьи 31 вышеуказанного закона, продавец обязан в полном объеме возместить расходы, понесенные потребителем, связанные с проведением экспертизы товара.

Другими словами, покупатель может провести проверку за свой счет, но при подтверждении факта недостатка товара продавец обязан в полном объеме возместить понесенные расходы.

Если продавец откажется возмещать убытки, связанные с проведением экспертизы, то потребитель вправе обратиться с иском в суд.