Денежных переводов между Казахстаном и Россией стало больше

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Более 250 млрд тенге было отправлено из Казахстана в другие страны в 2023 году. О том, куда пересылали деньги казахстанцы и откуда чаще всего их получали, рассказали аналитики ranking.kz.

С помощью международных систем денежных переводов (СДП) можно отправить или получить деньги даже если нет собственного банковского счета. Именно такой способ получил "второе дыхание", когда из России ушли некоторые международные платежные системы.

Это отразилось и на росте объемов денежных переводов. Как отмечают аналитики, в период с января по апрель 2023 года через Казахстан при помощи СДП прошло порядка 368,8 млрд тенге. Из них 259,3 млрд тенге пришлись на переводы, отправленные за рубеж и около 109,6 млрд тенге – поступили в страну.

Денежные переводы через СДП в 2023 году. Инфографика: ranking.kz

Куда чаще всего отправляли деньги казахстанцы

Среди стран, по объему отправленных из Казахстана, средств лидирует Турция. Туда с января по апрель жители страны отправили около 70,7 млрд тенге. Это на 9,4% меньше, чем было в прошлом году (78 млрд тенге).

При этом заметно выросли объемы переводов в Россию – сразу на 52,42%. Общая сумма переводов увеличилась с 45,4 млрд до 69,2 млрд тенге.

На третьем месте оказался Узбекистан, куда за несколько месяцев 2023 года ушло около 51,7 млрд тенге.

Стоит отметить, что на этом фоне сильно "просели" переводы в Кыргызстан, сразу в 5,2 раза – с 43,1 млрд до 8,2 млрд тенге. При этом выросли объемы переведенных средств в Грузию – с 23 млрд до 27,6 млрд тенге.

Денежные переводы из Казахстана. Инфографика: ranking.kz

Откуда чаще всего шли деньги в Казахстан

Если рассматривать страны по объемам переводов в Казахстан, то здесь картина выходит совсем другая. Так, значительная часть всех переводов пришлось на Россию.

Оттуда за январь-апрель текущего года пришло около 44,2 млрд тенге. Для сравнения, годом ранее поступило лишь 26,7 млрд тенге.

На втором месте находится Узбекистан, откуда пришло около 11,9 млрд тенге, а на третьем месте оказалась Южная Корея – 10,9 млрд тенге. При этом из Турции пришло всего лишь 6,4 млрд тенге.

Откуда идут деньги в Казахстан. Инфографика: ranking.kz

Стоит отметить, что в целом, объем полученных из-за рубежа средств за год почти не изменился. Количество переводов увеличилось на 0,5%, до 397,6 тыс. операций, а средний чек одного перевода, наоборот, уменьшился на 0,5%, до 275,6 тыс. тенге.

Другими словами, отправлять деньги стали чаще, однако суммы переводов сильно уменьшились.

Аналогичная картина наблюдается и в переводах за рубеж – их количество увеличилось на 11,8%, до 749,1 тыс. операций, а средний чек уменьшился с 437,5 тыс. до 346,1 тыс. тенге.

Напомним, рост объема денежных переводов фиксируется не первый раз. Многим гражданам удобно использовать системы денежных переводов можно при отсутствии или недоступности банковского счета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2026595-denezhnyh-perevodov-mezhdu-kazahstanom-i-rossiey-stalo-bolshe/