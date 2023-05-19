Казахстанка отдохнула во Вьетнаме с семьей и рассказала о ценах

Вьетнам. Фото: из личного архива

Алматинка вместе с семьей 12 дней отдыхала в Нячанге - экзотическом курорте, расположенном на восточном побережье Вьетнама. Она рассказала, чем ей запомнилось путешествие и во сколько оно обошлось, передает корреспондент NUR.KZ.

Город Нячанг - один из самых развитых и популярных курортов Вьетнама. Он удобно разместился между поросшими тропической растительностью горами и живописным заливом Южно-Китайского моря. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Вьетнам. Фото: из личного архива

Туристов сюда влекут песчаные пляжи, исторические и природные достопримечательности, разнообразный шопинг и большой выбор развлечений.

Вид из окна отеля. Фото: из личного архива

Для размещения супруги с ребенком выбрали отель 5* в 600 метрах от пляжа. В стоимость был включен завтрак.

Номер в отеле. Фото: из личного архива

Правда, по словам алматинки, особого выбора в блюдах не наблюдалось, что-то и вовсе казалось для них специфичным.

Завтрак. Фото: из личного архива

Что касается пляжа, то он в Нячанге песчаный, довольно широкий и длинный - тянется на 7 км вдоль всего побережья. Вода была теплой.

Причем, делится казахстанка, никаких отельных зон на пляже нет. Он бесплатный и доступен для всех, так как это муниципальная собственность. Можно арендовать шезлонги и зонтики.

Экскурсия. Фото: из личного архива

Алматинку порадовали цены в местных кафе. Например, поесть морепродукты на курорте можно было очень недорого.

Устрицы. Фото: из личного архива

"Порция устриц, гребешков, креветок, лягушек (ну, это для тех, кто хочет попробовать что-то новое и необычное) стоит около 2000 тенге, если переводить на наши деньги, рыбный суп - чуть больше 1000 тенге.

Гребешки. Фото: из личного архива

Ужин на троих человек выходил в районе 9000 тенге, учитывая, что у нас на столе чего только не было. Любителям морепродуктов во Вьетнаме точно понравится", - поделилась девушка.

Остров. Фото: из личного архива

Казахстанцы побывали на нескольких экскурсиях - съездили на острова на катере, где купались и рыбачили, в парк развлечений (вьетнамский Диснейленд с аттракционами, океанариумом, аквапарком), а также в город Далат. Стоимость одной экскурсии варьировалась от 55 до 80 долларов с человека. Ребенку делали скидки.

Остров. Фото: из личного архива

Парк. Фото: из личного архива

Парк. Фото: из личного архива

Вьетнам. Фото: из личного архива

Океанариум. Фото: из личного архива

Вьетнам. Фото: из личного архива

Больше всего казахстанке запомнилась поездка в Далат. Он считается известным горным курортом Вьетнама на высоте 1475 метров над уровнем моря.

Далат. Фото: из личного архива

Его называют и "городом вечной весны", и "маленьким Парижем", и "вьетнамской Швейцарией". Далат от Нячанга разделяет 214 км.

Далат. Фото: из личного архива

"Как нам рассказал гид, Далат - это город любви и весны, тут круглый год выращивают фрукты и овощи, температура обычно +27 градусов. Горный курорт находится в окружении лесов, водопадов, озер, долин, перевалов и парков.

Далат. Фото: из личного архива

Поездка по серпантину меня очень впечатлила - вид на горы с огромными соснами завораживает. Далат не зря сравнивают с европейскими городами, потому что колорит разительно отличается от местного.

Водопад. Фото: из личного архива

К нему очень бережно относятся, кругом чистота. Советую обязательно съездить, у нас была экскурсия за 55 долларов с человека, зато день можно провести с большим удовольствием", - говорит алматинка.

Далат. Фото: из личного архива

Была казахстанская семья и на рынках Нячанга. Туда, говорит казахстанка, можно ехать за сувенирами и фруктами, чтобы привезти их в качестве подарков домой. На одного человека разрешается вывозить 6 кг фруктов, поэтому они взяли с собой их побольше.

Рынок. Иллюстративное фото: из личного архива

Рынок. Фото: из личного архива

Еще казахстанка советует зайти в магазины, где продают драгоценные камни. В Нячанге они очень дешевые.

Вьетнам. Фото: из личного архива

В целом, рассказывает алматинка, перелет и проживание для семьи из трех человек на 12 дней обошлись в 1,3 млн тенге. Плюс на питание ушло около 1000 долларов (450 тыс. тенге), в среднем все экскурсии на человека стоили 200 долларов (90 тыс. тенге или в общем 270 тыс. тенге), плюс на сувениры и фрукты семья потратила около 100 долларов (45 тыс. тенге).

То есть отпуск на троих обошелся казахстанцам около 2,1 млн тенге.

Планируя путешествие во Вьетнам или любую другую страну, помните, что выгодные билеты на самолет вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2020835-kazahstanka-otdohnula-vo-vetname-s-semey-i-rasskazala-o-tsenah/