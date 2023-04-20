Денежное вознаграждение планируют платить казахстанцам за сообщения о терроризме

Смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В рамках борьбы с террористическими угрозами в Казахстане планируется использовать способы поощрения граждан, чтобы заранее выявлять опасные ситуации. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Для предотвращения каких-либо угроз жизни и безопасности граждан важно заблаговременно выявлять подобные риски.

Поэтому в Комитете национальной безопасности были разработаны "Правила установления и выплаты вознаграждения за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма".

Документ размещен на портале "Открытые НПА" для открытого обсуждения до 5 мая 2023 года.

Суммы вознаграждения

Согласно проекту документа, казахстанцы смогут получать вознаграждение за сообщение в органы национальной безопасности или внутренних дел информации, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма.

За подобные действия КНБ или его территориальные органы будут выплачивать казахстанцам следующие суммы:

по уголовным делам об акте терроризма, предусмотренным частями первой и второй статьи 255 Уголовного кодекса РК – 750 МРП или 2 587 500 тенге на 2023 год;

на 2023 год; по уголовным делам об акте терроризма, предусмотренным частями третьей и четвертой статьи 255 УК – 1 000 МРП или 3 450 000 тенге.

При этом рассчитывать на получение вознаграждения можно только в случае, если в отношении виновного лица:

вступил в законную силу обвинительный приговор или постановление суда о применении принудительной меры медицинского характера в соответствии с 521 статьей Уголовно-процессуального кодекса (УПК);

вынесено постановление о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным подпунктами 9), 11) и 12) части первой статьи 35 УПК.

Напомним, что казахстанцам также положено вознаграждение за сообщение о коррупции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2017580-denezhnoe-voznagrazhdenie-planiruyut-platit-kazahstantsam-za-soobscheniya-o-terrorizme/