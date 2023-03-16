Австралийский экономист призвала поддержать беднеющую молодежь

Девушка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Австралийский экономист Элисон Пеннингтон заявляет, что новое поколение высокообразованной молодежи станет первым поколением, которое будет беднее своих родителей. Ее исследование основано на австралийских данных, однако много говорит о финансовом положении молодежи по всему миру, передает Bloomberg.

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Нестабильный рынок труда, нехватка жилья и глобальное потепление являются факторами, которые мешают современной молодежи накапливать капитал. В Австралии безработица среди молодежи более чем в два раза превышает общенациональный уровень безработицы среди всех категорий граждан. Рабочих мест с полной занятостью становится все меньше. Арендная плата за жилье растет. Обо всем этом экономист Элисон Пеннингтон, старший советник лейбористского правительства, пишет в своей книге "Gen F?".

По словам экономиста, ее книга является призывом к старшему поколению. Пеннингтон заявляет, что современные молодые люди уже проявили невероятную стойкость перед лицом серьезных проблем и сейчас они нуждаются в поддержке.

Так, по мнению экономиста, 14 млрд австралийских долларов, которые правительство ежегодно тратит на налоговые льготы, намного эффективнее было бы направить на помощь молодежи. В частности, на разработку политики борьбы с кризисом доступности жилья. Пеннингтон предлагает построить больше качественного государственного социального жилья, которое помогло бы исправить ситуацию с неравенством в доходах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2012973-avstraliyskiy-ekonomist-prizvala-podderzhat-bedneyuschuyu-molodezh/