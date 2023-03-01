Байден готовится защитить в суде проект о списании студенческих долгов американцев

Президент США Джо Байден готовится защищать перед судом свой план о списании студенческих долгов американцев. Согласно президентской программе, 40 млн граждан могут избавиться от части своей долговой нагрузки. Однако противники заявляют, что этой программой Байден превышает свои полномочия, передает Bloomberg.
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Верховный суд США готовится рассмотреть иск республиканцев о том, что президент Байден в очередной раз превышает свои полномочия, пообещав американцам списать их студенческие долги. Ранее Верховный суд уже заблокировал две инициативы президента: о защите арендаторов, которых хотят выселить во время пандемии, а также о требовании обязательной вакцинации на рабочем месте. Кроме того, суд отозвал полномочия Агентства по охране окружающей среды по борьбе с изменениями климата.
Эти факты позволяют предположить, что проект списания студенческих долгов ждет такая же судьба. Бен Бартон, профессор права в Университете Теннесси, заявил, что суд, скорее всего, заблокирует и эту инициативу президента.
При этом администрация Байдена заявляет, что в отношении студенческих кредитов у них есть четкое разрешение в соответствии с законом 2003 года, который дает министру образования особые полномочия при реагировании на чрезвычайные ситуации в стране.
Еще в начале 2020 года, когда с США была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с пандемией COVID-19, администрация экс-президента Дональда Трампа объявила о кредитных каникулах для граждан, имеющих студенческие займы. После выборов администрация президента Байдена несколько раз продлевала эту программу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2011132-bayden-gotovitsya-zaschitit-v-sude-proekt-o-spisanii-studencheskih-dolgov-amerikantsev/