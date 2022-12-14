"Каждый должен уметь жить по средствам": глава Минфина о закредитованности казахстанцев

Кошелек. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава Министерства финансов в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, связывает ли он закредитованность населения с обнищанием, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что многим казахстанцам не хватает средств на минимальные потребности и они вынуждены брать кредиты, чтобы покупать еду, одежду и прочие товары первой необходимости.

Они поинтересовались, связывает ли министр финансов закредитованность населения с обнищанием.

"Это все взаимосвязанные процессы. Это всем ясно. В целом, экономическая ситуация такая. Здесь нечего скрывать. Кто свою болезнь скрывает, тот быстро умирает. Необходимо поднимать экономику, вести борьбу с инфляцией – это комплексный вопрос", – заявил в ответ Ерулан Жамаубаев.

Указал он и на необходимость повышать финансовую грамотность населения.

"Мы не можем бороться только с последствиями, каждый человек должен уметь жить по средствам. От того, что он погрязнет в кредитах, его возможности не увеличатся", – резюмировал он.

Сегодня мажилисмены приняли в первом чтении проект закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан".

Представил документ глава Минфина Ерулан Жамаубаев. По его словам, в Казахстане будет введено три вида процедур банкротства физлиц.

"Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры", - заверил министр.

В целом, по словам Жамаубаева, реализация закона приведет к снижению долговой нагрузки граждан, смягчению социальной напряженности, повышению финансовой грамотности и стимулированию выплат по долгам.

К слову, по данным Минфина, на 1 октября 2022 года задолженность перед банками второго уровня, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами имеют 7,8 млн человек на сумму более 14,3 трлн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2001551-kazhdyy-dolzhen-umet-zhit-po-sredstvam-glava-minfina-o-zakreditovannosti-kazahstantsev/