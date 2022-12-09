Больше 360 астанчан снимут с очереди на жилье

367 жителей столицы будут сняты с очереди на жилье. Об этом сообщает Управление жилья и жилищной инспекции города Астаны на своем официальном сайте.
По данным ведомства, внесенные в список граждане уже получили заветные квадратные метры. В связи с этим управление обратилось к ним.
"Уважаемые очередники! Согласно нормам административного процедурно-процессуального кодекса РК уведомляем, что в рамках проведения инвентаризации рассматривается вопрос о снятии вас с очередности в связи с получением жилья", — говорится в сообщении управления.
Горожан, у которых возникли вопросы по этому поводу, просят обращаться в Центр жилья по адресу: проспект Республики, 32.
Ознакомиться со списком граждан, которых снимут с очереди на жилье, можно здесь.
Напомним, ранее в МИИР предложили законопроект, согласно которому база очередников местных исполнительных органов будет передана в "Отбасы банк", являющийся оператором многих жилищных программ в стране. Если законопроект будет одобрен и принят, то постановка на учет через акиматы прекратится.
Свежие спортивные новости в вашем смартфоне с Telegram-каналом СпортNUR.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2000784-bolshe-360-astanchan-snimut-s-ocheredi-na-zhile/