Могут ли автосалоны требовать у казахстанцев 30% предоплаты, пояснили в МИИР

Автомобили. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанцы, вставшие в очередь на получение авто по льготному кредиту, жалуются на автосалоны. По словам людей, они требуют предоплату в размере 30%. Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в кулуарах сената прокомментировал ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ рассказали, что у казахстанцев при подаче заявки на очередь на машину требуют заплатить 30% от стоимости авто заранее. По словам журналистов, это правило ввели сами автосалоны. В связи с этим они поинтересовались, насколько правомерно такое требование.

"Я также слышал проблему, о которой вы говорите. Сейчас, говорят, новое ноу-хау, такие изменения вносят автосалоны. Сейчас мы обсуждаем с органами госуправления, чья это компетенция. Официальный ответ на этот вопрос мы дадим позже", — заявил Каирбек Ускенбаев.

В целом, по его словам, в прошлом году в Казахстане было произведено более 80 тысяч автомобилей, а с начала этого года - более 90 тысяч.

"Фактически до конца года мы произведем 110 тысяч автомобилей. В следующем году мы собираемся увеличить цифру до 135 тысяч. Мы можем увеличить это число. Потому что спрос у людей очень высок.

Когда глава государства посетил Алматы, он заложил первый кирпичик к строительству завода по выпуску трех новых моделей. Есть план - открыть 3 сильных завода в Китае, они будут построены в течение 1,5 лет", — добавил министр.

На уточняющий вопрос журналистов о том, когда автомобили Kia и Hyundai появятся в автосалонах, он ответил, что расскажет после встречи в субботу.

"Я проведу встречу в Костанае в субботу. Тогда я постараюсь рассказать вам ясно", — ответил министр.

Ранее мы писали, когда в Казахстане собираются возобновить льготное автокредитование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2000707-mogut-li-avtosalony-trebovat-u-kazahstantsev-30-predoplaty-poyasnili-v-miir/