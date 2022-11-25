Мораторий на выплату студенческих кредитов продлили в США

Выпускники. Иллюстративное фото: Ulrich Baumgarten/Getty Images

Американцы, чьи выплаты по студенческим кредитам должны были возобновиться в новом году, получат еще несколько месяцев передышки. Администрация президента США Джо Байдена продлила мораторий на погашение образовательных кредитов, передает Quartz.

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Мораторий должен был совпасть с планами администрации Байдена по списанию студенческих ссуд на миллионы долларов. Но негативная реакция республиканцев и судебные иски привели к тому, что несколько судов низшей инстанции заблокировали программу снижения долговой нагрузки американцев.

Администрация Байдена обратилась в Верховный суд с просьбой пересмотреть решения. В видеообращении президент Джо Байден заявил, что "полностью уверен", что его план законен.

Выплаты возобновятся через 60 дней после того, как администрации будет разрешено внедрить собственный план, либо после того, как суд примет другое решение. Если до 30 июня 2023 года ничего не произойдет, выплаты возобновятся через 60 дней после этой даты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1998761-moratoriy-na-vyplatu-studencheskih-kreditov-prodlili-v-ssha/