На сколько подорожали лекарства в Казахстане

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В 2022 году казахстанцы столкнулись с подорожанием многих товаров и услуг. Дороже стало и лечиться – лекарства в Казахстане за год заметно выросли в цене, передают аналитики EnergyProm.

Многие лекарства Казахстан завозит из других стран. По данным аналитиков, с января по сентябрь 2022 года страна импортировала порядка 18,7 тыс. тонн медикаментов, а общая сумма завоза превысила 1 млрд долларов США.

Стоит отметить, что объемы импорта за год заметно выросли. В натуральном выражении рост составил 17,3%, а в денежном – 25,8%.

Из стран СНГ было завезено 6,2 тыс. тонн медикаментов на сумму 101,3 млн долларов. Основной объем лекарств пришелся на Россию – 4,6 тыс. тонн, что на 16,6% меньше, чем годом ранее.

Также Казахстан активно завозил лекарства из Беларуси и Украины – 948,8 тонн и 499,3 тонн соответственно.

Что касается других стран мира, то здесь показатель значительно выше – 12,4 тыс. тонн. В основном Казахстан импортировал медикаменты из следующих стран:

Китай – 2,6 тыс. тонн ;

; Германия – 1,8 тыс. тонн ;

; Индия – почти 1,7 тыс. тонн ;

; Турция – 1,1 тыс. тонн.

Импорт лекраств. Инфографика: energyprom.kz

Производство снижается, а цены растут

Несмотря на значительные объемы импорта, Казахстан также производит и собственные медикаменты. Так, с начала текущего года и по октябрь в стране было произведено лекарств на общую сумму 112 млрд тенге. Впрочем этот показатель на 13,2% меньше прошлогоднего.

Основной объем производства пришелся на Шымкент (46 млрд тенге), Алматинскую область (31,1 млрд тенге) и Алматы (16,2 млрд тенге).

Производство лекарств. Инфографика: energyprom.kz

На фоне снижения собственного производства и увеличения объемов импорта в стране заметно растут цены на лекарства.

Так по итогам октября текущего года фармацевтическая продукция подорожала на 13,3% за год.

Сильнее всего рост цен ударил по карманам жителей Алматы – лекарства здесь подорожали сразу на 17,5%.

Также заметное подорожание было зафиксировано в Мангистауской (на 17,1%), Актюбинской (на 16,7%), Жетысуской (на 16,2%) и Жамбылской (на 14,4%) областях.

Самым низким ростом цен отличилась Кызылординская область – здесь лекарства подорожали на 8,9%.

Лекарства подорожали в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем рост цен - не единственное с чем, возможно, столкнутся казахстанцы. Ранее мы рассказывали о том, что многие дешевые, но действенные аналоги дорогих лекарств могут вовсе пропасть с прилавков аптек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1998209-na-skolko-podorozhali-lekarstva-v-kazahstane/