Дешевые лекарства могут пропасть с полок казахстанских аптек

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Глава Комитета медицинского и фармацевтического контроля при МЗ РК Бауыржан Байсеркин на брифинге в СЦК сообщил, что Минздрав пересмотрел приказ о розничной реализации медикаментов, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе брифинга журналисты указали, что приказ о розничной реализации медикаментов сыграл против казахстанцев: сейчас, по их словам, в продаже не найти таких дешевых и действенных препаратов, как "Фуратонин", "Андипал", "Деолозин", "Ибуфен – свечи".

Журналисты предположили, что фармацевты эти лекарства не завозят потому, что им это не выгодно, так как зачастую закупочная цена выше той, что указана в приказе, а цена аналогов – в разы выше.

В связи с этим они поинтересовались, не пора ли внести изменения в приказ.

Байсеркин признал, что этот вопрос очень актуален.

"Перечисленные препараты относятся к диапазону цен от 50 до 1000 тенге. Есть специальный сайт – i-teka: например, по "Диазолину" мы буквально недавно тоже смотрели – в наличии он имеется в различных дозировках", – указал он.

Глава комитета добавил, что цены для оптовой и розничной реализации в Казахстане пересматриваются дважды за год.

"В настоящий период эта работа уже завершена, приказ проходит согласование в антимонопольном ведомстве, НПП "Атамекен" и с бизнес-структурами. В ближайшее время он будет уже утвержден в Министерстве юстиции, и после этого вступит в силу. И ваши замечания в части того, что необходимо менять цены, они, конечно, вот в этом приказе тоже будут предусмотрены", – заверил спикер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1981790-deshevye-lekarstva-mogut-propast-s-polok-aptek-v-kazahstane/