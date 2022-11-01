Почти 100 млрд тенге было отправлено из Казахстана за рубеж в сентябре

Передача денег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане действуют международные системы денежных переводов, с помощью которых граждане, даже не имея собственного банковского счета, могут переводить деньги внутри страны и даже за границу. О том, какие суммы таким образом были отправлены из Казахстана в сентябре, рассказали в Национальном банке РК.

Чтобы отправить или получить деньги, жителям и гостям Казахстана не обязательно пользоваться услугами банков второго уровня. Тем более, что в некоторых случаях такой перевод может быть невозможен.

Альтернативой банкам могут стать системы денежных переводов (СДП), такие как: Contact, Western Union, MoneyGram, "Юнистрим", "Золотая корона" и другие. О том, как работают международные системы денежных переводов, мы подробно рассказывали здесь.

Именно с помощью этих систем жители страны за сентябрь провели 241,3 тыс. транзакций на общую сумму 100,6 млрд тенге. Причем доля переводов денег, отправленных за рубеж, составила 93,5%.

Так, из Казахстана в другие страны посредством СДП было отправлено 225,7 тыс. переводов на сумму 93,9 млрд тенге. Как отмечается в отчете Нацбанка РК, за месяц объем средств, отправленных за рубеж снизился на 9%, а за год - на 3,4%.

Куда отправлялись деньги из Казахстана:

Узбекистан – 31,4 млрд тенге (доля от общей суммы 33,4% );

(доля от общей суммы ); Турция – 25,6 млрд тенге ( 27,2% );

( ); Россия – 17,6 млрд тенге ( 18,7% );

( ); Грузия – 4,7 млрд тенге ( 5,0% );

( ); Кыргызстан – 3,3 млрд тенге (3,6%).

Также, хоть и в значительно меньших объемах, деньги шли в Китай, Таджикистан, Азербайджан, Корею, Украину и в другие страны.

Международные денежные переводы из Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

В основном через системы денежных переводов жители и гости Казахстана отправляли доллары – 45,9% всех транзакций проводились именно в американской валюте. Это порядка 64,2% от общего объема отправленных денежных средств. Казахстанский тенге занимает 37,7% от общего числа транзакций (22,4% от объема средств).

Популярность валют в системе денежных переводов. Инфографика: Национальный банк РК

Впрочем, при помощи СДП можно отправлять деньги не только за границу. Этими системами также пользуются и те, кто, не имея банковского счета, хочет перевести деньги внутри страны.

По данным Нацбанка РК, в сентябре было совершено 15,6 тыс. внутренних транзакций на общую сумму 6,6 млрд тенге. В сравнении с августом 2022 года количество денежных переводов уменьшились на 79,6%, а объем операций - на 30,5%.

Здесь, в отличие от переводов за границу, преобладает национальная валюта. На тенге пришлось 89,9% всех транзакций внутри страны, а это 74,3% денежных средств. На доллар пришлось 9,6% транзакций с долей в 23,7%. На российский рубль - лишь 0,5% транзакций, чья доля составила 2% от общего объема переведенных средств.

Откуда шли деньги в Казахстан

Не только жители Казахстана отправляли деньги за границу. Аналогичная ситуация происходила и в других странах – оттуда также при помощи международных систем денежных переводов шли деньги в нашу страну.

Так, в сентябре 2022 года в Казахстан из-за рубежа посредством СДП было направлено 162,1 тыс. транзакций на сумму 70,6 млрд тенге. По сравнению с сентябрем прошлого года количество полученных денежных переводов выросло на 94,8%, а объем увеличился в 2,9 раза.

Откуда шли деньги:

Россия – 36 млрд тенге (доля от общей суммы 51,0% );

(доля от общей суммы ); Кыргызстан – 13,6 млрд тенге ( 19,4% );

( ); Узбекистан – 6,2 млрд тенге ( 8,9% );

( ); США – 3,7 млрд тенге ( 5,3% );

( ); Германия – 8,8 млрд тенге ( 5,4% )

( ) Республика Корея – 3,1 млрд тенге (4,4%).

Также деньги, хоть и в гораздо меньших объемах, поступали из Турции, Грузии, Таджикистана, Израиля и других стран.

Международные денежные переводы в Казахстан. Инфографика: Национальный банк РК

Здесь, как и в случае денежных переводов из Казахстана, преобладает американский доллар - 39,8% всех транзакций проводилось именно с ним. На доллар пришлось 65,6% от объема всех денежных переводов. На тенге пришлось 46,3% транзакций и 27,1% объема средств.

Международные системы денежных переводов могут стать удобной альтернативой банковской системе. С помощью СДП можно отправлять и принимать деньги, даже если банковский счет отсутствует, заблокирован или же перевод на него невозможен по независящим от человека причинам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1995225-pochti-100-mlrd-tenge-bylo-otpravleno-iz-kazahstana-za-rubezh-v-sentyabre/