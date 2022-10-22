Один из крупнейших банков Европы обвинили в неравном подходе к оплате труда

Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Один из крупнейших банков Европы должен будет исправить неравенство в оплате женского труда по решению суда. Эксперты говорят, что это решение может оказать значительное влияние на весь европейский банковский сектор, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Парижский суд раскритиковал руководство банка BNP Paribas SA за то, что оно сопоставляло среднюю зарплату женщин с медианной зарплатой мужчин, работающих на той же должности и имеющих аналогичный опыт. В решении суда сказано, что подобная методология не соответствует законодательству, направленному на устранение неравенства в оплате труда. Аналогичные претензии в адрес BNP предъявлялись в Великобритании в начале этого года. Тогда банк обвиняли в том, что женщины-брокеры зарабатывают меньше, чем их коллеги-мужчины.

"Принцип равенства между мужчинами и женщинами предполагает равные условия труда и равный уровень оплаты. Необходимо применять объективные метрики для того, чтобы сравнивать фактические значение заработных плат мужчин и женщин", — говорится в решении парижского суда.

Специалисты говорят, что это дело может повлиять на весь европейский банковский сектор и систему оплаты труда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1993748-odin-iz-krupneyshih-bankov-evropy-obvinili-v-neravnom-pohode-k-oplate-truda/