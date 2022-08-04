Исследование: в Казахстане одежда стоит дороже, чем во многих других странах СНГ

Иллюстративное фото: pexels.com

Среди большинства стран СНГ Казахстан отличился высокими ценами на одежду и обувь. Более того, они продолжают расти. Как подорожала одежда в Казахстане и сколько она стоит в других странах Содружества, рассказали аналитики EnergyProm.

Инфляция в Казахстане не могла обойти стороной и легкую промышленность. Цены на одежду и обувь в июне выросли на 1,4% за месяц, и сразу на 9,7% – за год.

В месячной динамике цены росли быстрее всего в Северо-Казахстанской области – сразу на 3,5%. В тройку антилидеров также вошли Мангистауская (2,3%) и Кызылординская (2,2%) области.

В годовой динамике самое сильное подорожание ощутили на себе также жители Мангистауской области – там цены выросли сразу на 16,5%. В тройку антилидеров также попали Кызылординская (13,4%) и Атырауская (11,9%) области.

Алматы отличился одними из самых низких темпов роста цен как в месячной (0,8%), так и в годовой (6,3%) динамиках.

Инфографика: energyprom.kz

Мужская одежда подорожала сильнее женской

В июне мужская одежда выросла в цене в среднем на 1,1%, тогда как женская – на 1,3%, однако в годовом разрезе картина меняется: стоимость мужской одежды выросла на 9,1% за год, тогда как женская – лишь на 8,9%.

Что касается обуви, то в годовом разрезе цены на мужскую и женскую обувь выросли одинаково сильно – сразу на 9,5%.

Что в мужском гардеробе подорожало сильнее:

мужские трусы – на 15,6% за год;

за год; майки – на 14,9% ;

; джинсы – на 10,7% ;

; спортивные костюмы – на 10% ;

; футболки – на 9,8%.

Инфографика: energyprom.kz

Что в женском гардеробе подорожало сильнее:

платья – сразу на 11,9% за год;

за год; ветровки и футболки – на 11,2% ;

; пуховики – на 10,8% ;

; бюстгальтеры – на 9,6% ;

; костюмы-двойки и трусы – на 9,1%.

Инфографика: energyprom.kz

В детском секторе верхняя одежда показала месячный рост на 1,1%, и годовой – на 9%. Цены на обувь выросли за месяц на 1,9%, за год — на 14,7%.

Какие цены на одежду и обувь в странах СНГ

Среди всех стран СНГ Россия отличилась самыми высокими ценами на одежду и обувь. Так, например, на 1 августа одна пара джинсов фирмы Levi’s стоила порядка 89,8 доллара США, а пара кроссовок фирмы Nike – почти 110 долларов.

Дороже всего жителям России обойдется деловая кожаная обувь: она в среднем стоит около 125,2 доллара. Дешевле обойдется летнее платье фирмы Zara или H&M — его можно купить всего за 55,2 доллара, но это все равно дороже, чем в других странах Содружества.

Впрочем, не отметился низкими ценами и Казахстан. За аналогичные джинсы в стране просят 67,4 доллара, за кроссовки Nike – 69 долларов, а за деловую обувь – целых 81,3 доллара.

В любой другой стране СНГ те же джинсы можно купить на порядок дешевле. Например, в Молдове за них просят в среднем 46,8 доллара, а в Азербайджане – вовсе 34,4 доллара.

Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что высокие цены в России могут быть связаны с массовым уходом иностранных брендов из страны. Таким образом, спрос в разы начинает превышать предложение, что приводит к росту цен на имеющийся товар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1981780-issledovanie-v-kazahstane-odezhda-stoit-dorozhe-chem-vo-mnogih-drugih-stranah-sng/