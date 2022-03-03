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Иностранные компании массово уходят из России. Отток западных инвесторов связан с российско-украинским конфликтом, передает Bloomberg.

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Список тех, кто разрывает связи или пересматривает свое сотрудничество с российскими партнерами, растет с каждым часом. Во многом это связано с тем, что иностранные правительства ужесточают санкции против России, закрывают небо для российских самолетов и блокируют доступ некоторых банков к системе обмена денежными сообщениями SWIFT. С падением курса рубля и запретом США на операции с российским Центральным банком, сотрудничество с Россией стало очень проблематичным для зарубежных партнеров. Некоторые компании пришли к выводу, что репутационные и финансовые риски такого партнерства слишком высоки, и решили разорвать сотрудничество с российской стороной.

Некоторым компаниям пришлось сделать это, несмотря на многолетние рискованные инвестиции и достаточно высокую прибыль. Так, нефтегазовая компания British Petrolium заявила о том, что выводит 20% акций из Роснефти. Этот шаг означает не только убытки для обеих компаний, но и риск того, что нефти и газа в мире станет значительно меньше. Энергетическая компания Shell заявила, что прекращает сотрудничество с российским "Газпромом" и выходит из проектов "Сахалин-2" и "Северный поток-2". Стоимость этих проектов оценивается в 3 млрд долларов. Крупнейшая энергетическая компания Норвегии Equinor ASA также объявила о том, что выходит из совместных с Россией проектов. Французская TotalEnergies SE, участвующая в крупных проектах по производству сжиженного природного газа в России, также заявила, что больше не будет предоставлять капитал для новых разработок в этой стране. Юридические фирмы из Европы объявили, что разрывают сотрудничество с клиентами из России. Автопромышленность тоже не обошла эта тенденция. Volvo, Harley-Davidson, General Motors заявили, что прекращают поставки в Россию.

В начале 90-х годов Россия представлялась иностранным инвесторам перспективным рынком. С момента обострения российско-украинского конфликта западные компании решили резко отказаться от этого сотрудничества, несмотря на то, что из-за этого они могут потерять в прибыли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1958853-inostrannye-kompanii-massovo-uhodyat-iz-rossii/