Часы и ювелирные изделия подорожали в Казахстане

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Ювелирные изделия никогда не были дешевыми. Качественные украшения или часы могут стоить целое состояние. И несмотря на это, цены в Казахстане на них продолжают расти. О том, как подорожали эти предметы роскоши, рассказали аналитики EnergyProm.

В Казахстане есть собственное производство ювелирных изделий. Так, с января по май текущего года в стране было изготовлено украшений на сумму 478,4 млн тенге, что значительно больше, чем было за аналогичный период прошлого года (451,3 млн тенге).

Наибольший объем производства сконцентрирован в Алматы – примерно 43,3% всех ювелирных изделий в стране создаются тут. В денежном эквиваленте это равняется 207,3 млн тенге. В тройке лидеров по производству украшений также находятся Нур-Султан (117,8 млн тенге) и Карагандинская область (98,7 млн тенге).

Инфографика: energyprom.kz

Как подорожали украшения и часы

В стране не только выросло производство украшений, но и подскочили цены. По итогам июня текущего года ювелирные изделия подорожали на 1,8% за месяц и сразу на 35,3% за год.

Но некоторые категории украшений выросли в цене значительно сильнее. Например, золотые обручальные кольца вообще подорожали на 38,9% за год, а наручные часы – на 15,2%.

В региональном разрезе цены на ювелирные изделия и часы заметнее всего выросли в Северо-Казахстанской области – на 61% за год. Также значительным подорожанием этой продукции отметились Алматинская область и столица Казахстана – на 60,6% и 52,5% за год соответственно.

Самый низкий рост цен был зафиксирован в Атырауской области. Там цены на ювелирные изделия выросли лишь на 3,5% за год, на наручные часы – на 6,7%, а на золотые обручальные кольца – всего на 2,9%.

Инфографика: energyprom.kz

Что касается золота, то не всегда выбор казахстанцев останавливается на ювелирных украшениях. Многие выбирают цельные золотые слитки. Например, только в июне граждане страны скупили золота общим весом 65,6 кг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1980248-chasy-i-yuvelirnye-izdeliya-podorozhali-v-kazahstane/