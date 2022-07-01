Цены на газ планируют заморозить до 2023 года в Казахстане

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Новый проект по регулированию цен на газ предусматривает продление срока действия временного государственного регулирования на продажу сжиженного нефтяного газа на автозаправках Казахстана. Какие цены установятся до конца года, узнали журналисты NUR.KZ.

Агентством по защите и развитию конкуренции разработан новый проект, по которому планируется продлить заморозку цен на автогаз в Казахстане до 1 января 2023 года. Данный приказ был опубликован на странице портала "Открытые НПА", а его обсуждение продлится до 13 июля текущего года.

Напомним, недавно также был опубликован приказ об установлении предельных цен на бензин. Согласно ему, топливо подорожает в ряде областей.

Сколько будет стоить газ в Казахстане

Согласно приказу, сжиженный нефтяной газ будет продаваться на автозаправках по следующим ценам:

в Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областях – 50-55 тенге за литр;

за литр; в Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской, а также в новообразованной Абайской областях и в городе Шымкенте – 60-65 тенге за литр;

за литр; в Алматы – также будет установлена цена в 65 тенге за литр;

за литр; в Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, а также в новообразованных Жетысуской и Улытауской областях и в Нур-Султане – 70-75 тенге за литр сжиженного газа.

На основе данных: Агентство по защите и развитию конкуренции РК

Как отмечают в ведомстве, срок текущего ограничения истекает в июле 2022 года. В условиях свободного ценообразования на розничном сегменте рынка СНГ имеются риски резкого повышения цен, и, как следствие, возникновения социальной напряженности в обществе.

Именно по этой причине и был издан новый приказ, который продлевает запрет на повышение цен на сжиженный нефтяной газ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1976553-tseny-na-gaz-planiruyut-zamorozit-do-2023-goda-v-kazahstane/