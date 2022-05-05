Когда начнут действовать новые ставки утильсбора в Казахстане

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О новых ставках утилизационного сбора говорят уже давно. Теперь же, после выхода соответствующего приказа, данный вопрос решен. Когда и по каким тарифам начнут платить утильсбор за транспорт казахстанцы, узнайте в материале NUR.KZ.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК подготовило и выпустило приказ о внесении изменений в методику расчета утилизационного платежа. Теперь, с середины мая текущего года, начинают действовать новые ставки по всем видам транспорта.

Как изменились ставки утильсбора

Утильсбор для легковых автомобилей

При расчете утильсбора берут стандартную ставку, которая равна 50 МРП (153 150 тенге на 2022 год) и умножают на коэффициент, который зависит от объема двигателя.

По сравнению со старыми суммами, данный коэффициент снизили в два раза. Напомним, что во время обсуждения планировалось понизить базовую ставку до 25 МРП, однако Минэкологии настояло на изменении именно коэффициента.

Коэффициенты утильсбора для легковых авто: ИПС "Әділет"

Таким образом, налог на утилизационный сбор для легковых автомобилей будет следующим:

до 1 000 кубических сантиметров – 229 725 тенге;

кубических сантиметров – до 2 000 кубических сантиметров – 563 025 тенге;

кубических сантиметров – до 3 000 кубических сантиметров – 765 750 тенге;

кубических сантиметров – 3 001 кубический сантиметр и выше – 1 761 225 тенге.

Данный налог будет касаться казахстанцев, которые захотят завести автомобиль из-за рубежа. Владельцам же электромобилей вообще не нужно будет платить утильсбор.

Утильсбор для грузовых автомобилей

С середины мая по новым тарифам будут платить и граждане, которые завозят грузовые автомобили разной массы (категории N1, N2, N3).

Коэффциенты утильсбора для грузового транспорта: ИПС "Әділет"

В денежном выражении тарифы будут выглядеть следующим образом:

при массе до 2,5 тонны – 536 025 тенге;

до 5 тонн – 1 148 625 тенге;

до 8 тонн – 1 225 200 тенге;

до 12 тонн – 1 454 925 тенге;

до 20 тонн – 1 608 075 тенге;

до 50 тонн – 3 139 575 тенге.

Стоит отметить, что данный закон предусматривает исключение. В отношении седельных тягачей, используемых для международных перевозок, импортируемых транспортными компаниями, при наличии удостоверения допуска, будет действовать нулевой коэффициент до 1 января 2025 года. То есть, владельцы таких грузовых автомобилей не будут платить утильсбор вовсе.

Утильсбор для автобусов

Для автобусов массой до пяти тонн (категория М2) и массой более пяти тонн (М3) будут действовать следующие коэффициенты.

Коэффициенты утильсбора для автобусов: ИПС "Әділет"

Таким образом, утильсбор будет следующим:

с объемом двигателя до 2,5 литра – 612 600 тенге ;

; с объемом до 5 литров – 1 225 200 тенге;

с объемом до 10 литров – 1 608 075 тенге ;

; если объем выше 10 литров – 2 067 525 тенге.

Утильсбор для сельскохозяйственной техники

Сельскохозяйственную технику закон делит на разные категории. Стоит отметить, что, несмотря на высказанные предложения вовсе убрать утильсбор для некоторой импортируемой сельхозтехники, новый закон не предусматривает такой возможности.

Таким образом, новые коэффициенты на данную технику делятся на две основные категории:

тракторы, на которые будет действовать коэффициент от 2 до 40 , в зависимости от номинальной мощности двигателя. Сумма разнится от 306 300 тенге и до 6 126 000 тенге;

, в зависимости от номинальной мощности двигателя. Сумма разнится зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, на которые действуют коэффициенты от 9 до 45. Таким образом, утильсбор будет варьироваться от 1 378 350 тенге до 6 891 750 тенге.

Коэффициенты утильсбора для сельхозтехники: ИПС "Әділет"

Необходимо отметить, что данные расценки будут действовать только на 2022 год, так как утильсбор зависит от МРП, который меняется каждый год. Таким образом, суммы утильсбора в 2023 году изменятся.

В тексте приказа говорится, что он вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (3 мая). Таким образом, новые ставки утильсбора начнут действовать с 14 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1968133-kogda-nachnut-deystvovat-novye-stavki-utilsbora-v-kazahstane/