Новую базовую ставку утильсбора по автотранспорту предложили в Минэкологии

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В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов подготовили проект документа, вносящего изменения в приказ об утильсборе в Казахстане. Документ размещен на официальном портале "Открытые НПА".

В проекте документа перечислены изменения в методике расчета утилизационного платежа.

Базовая ставка и коэффициенты утилизационного платежа разработаны в отношении разных категорий автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники.

Так, базовая ставка утильсбора в 50 МРП (153 150 тенге) предлагается для следующих категорий (с указанием коэффициента):

1. Транспортные средства категории М1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8703, за исключением квадроциклов, снегоболотоходов, снегоходов, мотовездеходов и трициклов:

С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой (коэффициент - 0);

С рабочим объемом двигателя: до 1 000 куб. см (коэффициент - 1,5); от 1001 куб. см до 2000 куб. см (коэффициент - 3,5); от 2001 куб. см до 3000 куб. см (коэффициент - 5); свыше 3001 куб. см (коэффициент - 11,5).

2. Транспортные средства категории N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группы кодов ТН ВЭД 8701 20 101, 8701 20 901, 8704 и 8705 (за исключением коммунально-уборочных машин категории «X»):

С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой (коэффициент - 0);

С полной (технически допустимой максимальной) массой: до 2,5 тонн (коэффициент - 3,5); от 2,501 тонн до 3,5 тонн (коэффициент - 7,5); от 3,501 тонн до 5 тонн (коэффициент - 7,5); от 5,01 тонн до 8 тонн (коэффициент - 8); от 8,01 тонн до 12 тонн (коэффициент - 9,5); от 12,01 тонн до 20 тонн, кроме седельных тягачей (коэффициент - 10,5); от 20,01 тонн до 50 тонн, кроме седельных тягачей (коэффициент - 20,5);

Седельные тягачи: от 12 тонн до 50 тонн (коэффициент - 11).

3. Транспортные средства категории М2, М3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8702:

С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой (коэффициент - 0);

С рабочим объемом двигателя: до 2500 куб. см (коэффициент - 4); от 2501 куб. см до 5000 куб. см (коэффициент - 8); от 5001 куб. см до 10 000 куб. см (коэффициент - 10,5); свыше 10 001 куб. см (коэффициент - 13,5).

4. Тракторы:

С номинальной мощностью двигателя: до 60 л. с. (коэффициент - 2); от 61 л. с. до 130 л. с. (коэффициент - 5,5); от 131 л. с. до 220 л. с. (коэффициент - 17); от 221 л. с. до 340 л. с. (коэффициент - 29); от 341 л. с. до 380 л. с. (коэффициент - 29); свыше 380 л. с. (коэффициент - 40).

5. Комбайны зерноуборочные, комбайны кормоуборочные:

С номинальной мощностью двигателя: до 160 л. с. (коэффициент - 9); от 161 л. с. до 220 л. с. (коэффициент - 23); от 221 л. с. до 255 л. с. (коэффициент - 32); от 256 л. с. до 325 л. с. (коэффициент - 38); от 326 л. с. до 400 л. с. (коэффициент - 38); свыше 400 л. с. (коэффициент - 45).

Напомним, в конце февраля сообщалось о том, что утильсбор для легковых авто и сельхозтехники в Казахстане снизят на 50%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960776-novuyu-bazovuyu-stavku-utilsbora-po-avtotransportu-predlozhili-v-minekologii/