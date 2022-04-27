Курс тенге к доллару укрепился после падения

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Стоимость американской валюты несколько снизилась по отношению к тенге по итогам последних торгов. Доллар подешевел на 3,91 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

На данный момент курс доллара составляет 449,55 тенге. Стоимость "американца" упала на 3,91 тенге, так как по итогам вечерних торгов 26 апреля курс составлял 453,46 тенге за доллар США.

Между тем, согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках второго уровня и обменниках страны обмен доллара осуществляется по следующим курсам:

Нур-Султан: покупка – 444-445 тенге, продажа – 451-455 тенге;

покупка – 444-445 тенге, продажа – 451-455 тенге; Алматы : покупка – 444-451 тенге, продажа – 451-457 тенге;

: покупка – 444-451 тенге, продажа – 451-457 тенге; Шымкент: покупка – 444-445 тенге, продажа – 451-455 тенге.

Также по данным портала Kurs.kz, в обменных пунктах Казахстана доллар можно купить в среднем за 445-450 тенге, а продать – за 451-453 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1967062-kurs-tenge-k-dollaru-ukrepilsya-posle-padeniya/