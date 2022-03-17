Дефицита лекарств в Казахстане нет, заверили в Минздраве

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Минздрав Казахстана в своем официальном Telegram-канале заявил о том, что на сегодняшний день в стране имеется достаточный запас лекарств и медицинских изделий.

Как сообщили в ведомстве, вопрос достаточности лекарств находится на контроле, и на сегодняшний день в розничном сегменте дефицита не наблюдается.

В целях доступности препаратов функционируют стабилизационные фонды лекарств, а также сформирован запас на крупных оптовых аптечных складах.

В рамках ГОБМП и ОСМС в этом году закупили 20 наименований инсулинов на сумму 11,1 млрд тенге. Кроме того, на складах Единого дистрибьютора также имеется достаточный запас инсулинов.

Отмечается, что инсулины отпускаются населению бесплатно, по рецептам врачей, а также пациентам, состоящим на диспансерном учете. Данные препараты находится на предметно-количественном учете.

Рецептурный отпуск препаратов происходит по правилам выписывания, учета и хранения рецептов и находится на особом контроле у Министерства.

Что касается розничных цен на препараты, то в МЗ подчеркнули, что цены на лекарства формируются в рамках установленных предельных цен.

Благодаря государственному регулированию с учетом спроса и сезонности продаж, а также ежегодной инфляции, цены удается сдерживать на оптимальном уровне.

За превышение предельных цен на лекарства предусмотрена административная ответственность по статье 426 КоАП РК.

Также в ведомстве уточнили, что инсулин – это белок, который требует соблюдения температурного режима, то есть он может испортиться, если не будут учитываться особые требования хранения и условия оперативной доставки.

"Призываем не распространять недостоверную информацию, не создавать ажиотаж и брать за основу информацию из официальных источников Министерства здравоохранения", - попросили в МЗ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1961350-defitsita-lekarstv-v-kazahstane-net-zaverili-v-minzdrave/