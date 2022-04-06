Казахстан в одностороннем порядке расторгает договоры с поставщиками лекарств из Украины

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Глава Минздрава Казахстана Ажар Гиният в мажилисе заявила, что ее ведомство расторгает договоры с поставщиками лекарств из Украины – из-за того, что заводы закрыты, они не могут выполнить свои обязательства по поставке препаратов, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняла депутат Зарина Камасова. По ее словам, к депутатам обращаются граждане, чьи жизнь и здоровье связаны с беспрерывным приемом лекарств.

"Тревога больных и медработников связана, в первую очередь, со сложившейся геополитической и социально-экономической ситуацией. На сегодня министерство здравоохранения столкнулось с трудностями поставки лекарств из Украины. Там закупаются более 25 наименований.

Другая проблема – это импортозависимость нашего производства от ряда компонентов и логистики. На сегодня больницы могут столкнуться с такой ситуацией, что у них не будет ни шприцов, ни катетеров, ни других предметов первой необходимости. Такими темпами мы можем вернуться в страшные 90-е, где будем сами покупать опять дорогие лекарства и изделия медназначения", - отметила она.

В этой связи депутат поинтересовалась, как ведомство планирует бесперебойно обеспечивать пациентов лекарствами.

"Геополитическая ситуация очень сложная, но благо, почти 94% лекарственных препаратов было закуплено. На сегодняшний день поставлены 50% от всего объема лекарственных препаратов на склады и хабы "СК-Фармации", до конца июня лекарственные препараты для лечения пациентов имеются", - сообщила в ответ глава Минздрава Ажар Гиният.

Говоря о поставках из Украины, она отметила, что от всего объема 1,6% лекарственных препаратов, это 25 наименований, поставлялось с Украины.

"В начале года поставщики из Украины нам поставили лекарственные препараты от 40 до 70% от общего объема. На сегодня заводы закрыты, и мы в одностороннем порядке сейчас расторгаем договоры и проводим на те оставшиеся объемы конкурсы - до 1 июля мы эти конкурсные мероприятия закончим и обеспечим лекарственными препаратами", - заверила глава Минздрава.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1963720-minzdrav-kazahstana-v-odnostoronnem-poryadke-rastorgaet-dogovory-s-postavschikami-lekarstv-iz-ukrainy/