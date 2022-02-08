Тайный гость ресторана: сколько платят и какие условия предлагаются казахстанцам на этой должности

Иллюстративное фото: Freepik / jcomp

Рынок труда может предложить казахстанцам различные вакансии. Среди них есть те, которые позволяют стать клиентом ресторана и испробовать на себе услуги, получая за это вознаграждение. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Частный бизнес в борьбе с конкурентами стремится достичь наилучшей репутации в глазах своих клиентов.

Поэтому хорошие предприниматели уделяют немало внимания улучшению качества обслуживания и повышению навыков своего персонала.

Чтобы проверить уровень взаимодействия работников с клиентами, бизнес может воспользоваться услугами специалистов, называемых тайными покупателями или гостями.

Обязанности клиента "под прикрытием"

Вакансии с названием "Тайный гость" или "Тайный покупатель" можно найти на различных площадках по трудоустройству.

Чаще всего эти объявления связаны со сферой услуг: рестораны, отели, магазины одежды и так далее.

Иллюстративное фото: Freepik

Перед соискателями обычно ставятся следующие задачи:

посещение определенных заведений в указанные даты и по заранее подготовленным сценариям;

проведение покупки или даже полноценный обед (ужин) в ресторанах, кафе;

иногда может потребоваться съемка видео или ведение аудиозаписи во время посещения;

заполнение анкеты по итогу проверки.

При этом некоторые вакансии требуют от казахстанцев наличия высшего образования, умения грамотно говорить на казахском или русском языках (в некоторых объявлениях необходимо знание обоих языков).

Напомним, что также на рынке труда имеются высокооплачиваемые вакансии, не требующие высшего образования.

Иллюстративное фото: Freepik

Оплата и преимущества

Размер оклада может сильно варьироваться в зависимости от региона и самого работодателя.

Например, в Семее можно найти вакансию для тайного гостя ресторана с зарплатой в 30-50 тыс. тенге в месяц, а в Алматы предложения по оплате могут превысить 200 тыс. тенге.

При этом соискателям в качестве дополнительных вознаграждений предлагаются:

оплата обеда в кафе, ресторанах, кофейнях и других заведениях, которые посещаются по сценарию;

различные денежные бонусы;

свободный график и совмещение с другой работой;

оплата услуг тренажерных залов, расширенные медицинские страховки и так далее.

Однако, как ранее сообщал читатель рубрики Финансы, не всегда удается добиться высокого уровня оплаты. Все зависит от условий работодателя и количества заказов на проверку заведений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1954958-taynyy-gost-restorana-skolko-platyat-i-kakie-usloviya-predlagayutsya-kazahstantsam-na-etoy-dolzhnosti/