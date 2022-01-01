Оформление паспорта, водительских прав и других документов подорожало в Казахстане

Уже с первого января в Казахстане подорожало оформление документов и выросли другие платежи в бюджет, размеры которых зависят от месячного расчетного показателя (МРП). С точными цифрами ознакомились журналисты NUR.KZ.
С первого января 2022 года месячный расчетный показатель в Казахстане равен 3 063 тенге. Это на 5% больше размера МРП, который действовал в прошлом году.
На столько же увеличились исчисляемые в МРП платежи в бюджет. Одни из самых распространенных платежей – это госпошлины за оформление документов.
- Удостоверение личности
При оформлении удостоверения личности гражданина РК или вида на жительство иностранца нужно заплатить государственную пошлину в размере 0,2 МРП или 612,6 тенге в наступившем году.
При этом отметим, что казахстанцы не имеют права жить без удостоверения личности или с недействительным документом. Если обратиться за его заменой позже, чем через месяц после истечения срока годности, то можно получить штраф в размере 7 МРП или 21 441 тенге.
- Паспорт
Паспорт гражданина Казахстана оформлять не обязательно, только по необходимости. За выдачу этого документа, как и удостоверения лица без гражданства, нужно заплатить 8 МРП, что в 2022 году составит 24 504 тенге.
Если паспорт или удостоверение личности казахстанца нужно оформить в более короткие сроки, то можно доплатить за ускорение.
Для жителей Нур-Султана, Алматы, Актобе и Шымкента изготовление документов за один рабочий день будет стоить 4 983 тенге, за три рабочих дня - 2 752 тенге.
Жителям областных центов, чтобы их паспорта и удостоверения личности выдали через три рабочих дня, нужно доплатить 4 983 тенге, а через пять дней - 2 752 тенге.
Жители других городов и районов могут ускорить изготовление документов только до семи рабочих дней за 1 116 тенге.
- Свидетельство о рождении
Свидетельство о рождении ребенка выдается бесплатно. Но его повторное получение стоит 0,5 МРП, что в 2022 году составит 1 531,5 тенге.
А за регистрацию перемены фамилии, имени или отчества нужно заплатить 2 МРП или 6 126 тенге без учета сопутствующих расходов по замене документов.
- Свидетельство о заключении и расторжении брака
Регистрация заключения брака стоит 1 МРП, что в наступившем году, как мы уже отмечали, составляет 3 063 тенге.
А за регистрацию расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих несовершеннолетних детей, придется заплатить в два раза больше – 2 МРП или 6 126 тенге.
- Водительские права и техпаспорт
Госпошлина для автолюбителей за регистрацию водительского удостоверения, в том числе при смене категории, составляет 1,25 МРП. Столько же нужно заплатить за техпаспорт. С наступлением текущего года размер данного платежа составляет 3 828,75 тенге.
В месячных расчетных показателях также измеряются все остальные государственные пошлины, которые нужно платить в судах и судебным исполнителям, за совершение нотариальных действий, оформление различных документов и в других случаях. Увеличение их размера также составит 5%.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1948966-oformlenie-pasporta-voditelskih-prav-i-drugih-dokumentov-podorozhalo-v-kazahstane/