Оформление паспорта, водительских прав и других документов подорожало в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Уже с первого января в Казахстане подорожало оформление документов и выросли другие платежи в бюджет, размеры которых зависят от месячного расчетного показателя (МРП). С точными цифрами ознакомились журналисты NUR.KZ.

С первого января 2022 года месячный расчетный показатель в Казахстане равен 3 063 тенге. Это на 5% больше размера МРП, который действовал в прошлом году.

На столько же увеличились исчисляемые в МРП платежи в бюджет. Одни из самых распространенных платежей – это госпошлины за оформление документов.

Удостоверение личности

При оформлении удостоверения личности гражданина РК или вида на жительство иностранца нужно заплатить государственную пошлину в размере 0,2 МРП или 612,6 тенге в наступившем году.

При этом отметим, что казахстанцы не имеют права жить без удостоверения личности или с недействительным документом. Если обратиться за его заменой позже, чем через месяц после истечения срока годности, то можно получить штраф в размере 7 МРП или 21 441 тенге.

Паспорт

Паспорт гражданина Казахстана оформлять не обязательно, только по необходимости. За выдачу этого документа, как и удостоверения лица без гражданства, нужно заплатить 8 МРП, что в 2022 году составит 24 504 тенге.

Если паспорт или удостоверение личности казахстанца нужно оформить в более короткие сроки, то можно доплатить за ускорение.

Для жителей Нур-Султана, Алматы, Актобе и Шымкента изготовление документов за один рабочий день будет стоить 4 983 тенге, за три рабочих дня - 2 752 тенге.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жителям областных центов, чтобы их паспорта и удостоверения личности выдали через три рабочих дня, нужно доплатить 4 983 тенге, а через пять дней - 2 752 тенге.

Жители других городов и районов могут ускорить изготовление документов только до семи рабочих дней за 1 116 тенге.

Свидетельство о рождении

Свидетельство о рождении ребенка выдается бесплатно. Но его повторное получение стоит 0,5 МРП, что в 2022 году составит 1 531,5 тенге.

А за регистрацию перемены фамилии, имени или отчества нужно заплатить 2 МРП или 6 126 тенге без учета сопутствующих расходов по замене документов.

Свидетельство о заключении и расторжении брака

Регистрация заключения брака стоит 1 МРП, что в наступившем году, как мы уже отмечали, составляет 3 063 тенге.

А за регистрацию расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих несовершеннолетних детей, придется заплатить в два раза больше – 2 МРП или 6 126 тенге.

Водительские права и техпаспорт

Госпошлина для автолюбителей за регистрацию водительского удостоверения, в том числе при смене категории, составляет 1,25 МРП. Столько же нужно заплатить за техпаспорт. С наступлением текущего года размер данного платежа составляет 3 828,75 тенге.

В месячных расчетных показателях также измеряются все остальные государственные пошлины, которые нужно платить в судах и судебным исполнителям, за совершение нотариальных действий, оформление различных документов и в других случаях. Увеличение их размера также составит 5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1948966-oformlenie-pasporta-voditelskih-prav-i-drugih-dokumentov-podorozhalo-v-kazahstane/