Какие эмоции от получения кредита испытывают казахстанцы

Иллюстративное фото: Getty Images / Roman Chekhovskoy

Если рассмотреть всем известное понятие "кредит" с учетом определений психологии, то становится понятно, как и почему люди попадают в кредитную ловушку. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Взгляд на кредит с эмоциональной точки зрения показывает нам следующую картину: с одной стороны, вместе с займом приходит чувство удовлетворения от быстрого получения необходимой суммы или товара, а, с другой стороны, появляется некая нервозность и страх.

Отчего появляются такие противоречивые чувства, попытались разобраться специалисты обучающего медиапортала Fingramota.kz вместе с казахстанскими экспертами в сфере психологии и коучинга.

Кредит дает ложное чувство легкого получения желаемого, именно поэтому многие люди рассматривают кредит как возможность для осуществления задуманного. Почему же появляется дискомфорт? А все от того, что за приобретенные деньги или имущество необходимо платить. А мотивации то нет, она испаряется сразу после получения кредита.

Кредитная тревожность

Если по каким-то причинам срывается график платежей, то помимо возрастающей задолженности у заемщика в придачу появляются:

муки совести,

нервозность,

страх потерять полученное имущество,

страх наказания.

Нарастающая тревожность не покидает должника ни на работе, ни на отдыхе. Отсюда появление пагубных привычек, помогающих временно заглушить тревогу, или появление заболеваний.

По мнению психологов, долговые обязательства влекут за собой серьезные последствия для человеческой психики.

Возникновение внезапных финансовых трудностей, кредитование неудачно выстроенного бизнеса, который в итоге оказался на грани банкротства, – все это ведет к стрессу, длительное пребывание в котором может перерасти в панические атаки или долгосрочную депрессию. От переживаний возможны сердечные приступы, головные боли и скачки давления.

В таких случаях рекомендуется прибегнуть к помощи специалиста – психолога, а иногда и психотерапевта. Разговор "по душам" со специалистом способен помочь человеку найти выход из сложной ситуации

Кредитоманы

Никому не хочется прослыть должником, поэтому человек берет еще один кредит для того, чтобы перекрыть предыдущий. Как поясняют психологи, таким образом заемщик якобы облегчает свои угрызения совести.

Старый кредит погашен, действие предпринято - все это приводит к тому, что долговая воронка засасывает человека все глубже и глубже.

Иллюстративное фото: Getty Images / Wpadington

Оказывается, психологи уже выделяют отдельную категорию должников, так называемых «кредитоманов», которые при получении займа испытывают кратковременную эйфорию.

Эйфория очень быстро улетучивается, и чтобы не впасть в депрессию, «кредитоманы» оформляют все новые и новые займы, чем это может закончиться, не трудно догадаться.

Кредитные риски

Кредит – это всегда про ответственность.

Стоит задуматься, действительно ли нет никакой возможности обойтись без кредита. Всегда лучше воздерживаться от дополнительного бремени на личный бюджет, хотя заманчивая реклама и маркетинговые трюки кредиторов так и предлагают сделать обратное.

Ни в коем случае не стоит брать новый кредит для погашения «старого», если его условия ненамного лучше. К тому же всегда есть риск остаться без работы или заболеть. Кто в таких случаях будет выполнять кредитные обязательства?

Следует рассмотреть дополнительные точки финансовой опоры: смогут ли в случае форс-мажора финансово подстраховать близкие люди, родственники или друзья? Если нет, то необходимо задуматься о дополнительных источниках дохода.

Как правильно брать и отдавать кредит

Прежде чем брать кредит, необходимо запомнить правило, которое гласит, что ежемесячный платеж по займу не должен превышать половины официального дохода заемщика.

После оплаты ежемесячного платежа по кредиту у человека должны остаться средства в размере не меньше суммы прожиточного минимума на одного взрослого и половины суммы прожиточного минимума на каждого несовершеннолетнего члена семьи.

Если же на погашение кредита уходит почти весь заработок, тогда вообще стоит забыть о кредите, чтобы не оказаться в долговой яме.

Если без займа не обойтись, то перед его оформлением следует внимательно изучить предложения нескольких финансовых организаций. До заключения договора особое внимание уделяется титульному листу, где содержится полная информация об основных условиях кредита.

Тщательно изучаем условия договора, уточняем непонятные пункты, задаем вопросы о последствиях просрочки, читаем мелкий шрифт, при необходимости консультируемся с юристом.

Вероятность иллюзий касательно любых кредитов сводится к минимуму, если пообщаться с друзьями или знакомыми, которые оформляли кредиты ранее.

В итоге, решение о займе, особенно долгосрочном, должно быть взвешенным, обдуманным и максимально реалистичным, только таким образом возможно минимизировать психологический дискомфорт из-за возможной кредитной ловушки и устранить чувство страха перед финансовой зависимостью.

Несмотря на все сказанное выше, некоторые казахстанцы до сих пор считают, что ипотека или автокредит помогают развивать финансовую дисциплину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1948428-kakie-emotsii-ot-polucheniya-kredita-ispytyvayut-kazahstantsy/