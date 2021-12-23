Предельная стоимость некоторых антиковидных лекарств не будет регулироваться в Казахстане

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Приказом министра здравоохранения были установлены очередные предельные цены на лекарственные препараты. Также в рамках дерегулирования цен на лекарственные средства из антиковидного перечня были исключены некоторые виды медикаментов. Подробнее в материале NUR.KZ.

15 декабря 2021 года Агентством по защите и развитию конкуренции были согласованы новые предельные цены на 7 256 торговых наименований лекарственных средств для их оптовой и розничной реализации, с учетом обновленного списка международных непатентованных наименований, лекарственных форм и дозировок.

На 90% торговых наименований предельные цены остались на прежнем уровне, так как не было подано заявок от субъектов фармацевтического рынка на новые цены.

Поэтому предельные цены были изменены только на 382 лекарственных средства с повышением стоимости в среднем на 20,7% и на 90 препаратов с понижением цены в среднем на 14,58%.

Предельные цены на антиковидные лекарства

Вместе с тем, по решению формулярной комиссии Министерства здравоохранения РК сократился перечень антиковидных лекарственных средств, стоимость которых регулируется законом. Из 218 торговых наименований, осталось только 84.

Это означает, что предельные цены больше не устанавливаются на 134 антиковидных препарата, включая:

Амоксицилин,

Амоксициллин+Клавулановая кислота,

Азитромицин,

Цефуроксим,

Надропарин кальция,

Эноксапарин натрия,

Преднизолон,

Дексаметазон,

Метилпреднизолон,

таблетки Ацетилсалициловой кислоты дозировкой 500 мг.

Напомним, в ходе ранее проведенного мониторинга розничных цен на лекарства, было установлено, что зачастую аптеки «подтягивают» рыночные цены до уровня предельных.

То есть некоторые недобросовестные продавцы искусственно поднимают цены до максимально возможных. Поэтому было решено перейти к поэтапному дерегулированию цен на лекарственные средства.

Как менялись цены на лекарства в прошлые периоды года, также освещалось в ранее опубликованных материалах. Сильнее всего медикаменты подорожали в Акмолинской (на 8,1%) и Мангистауской областях (на 8,1%), а также в Нур-Султане (на 7%).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1948108-predelnaya-stoimost-nekotoryh-antikovidnyh-lekarstv-ne-budet-regulirovatsya-v-kazahstane/