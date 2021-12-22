Когда истекает срок уплаты транспортного налога за уходящий год в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Срок уплаты транспортного налога был изменен в прошлом году, но у граждан все еще возникают вопросы по времени его оплаты. На этот и многие другие волнующие казахстанцев вопросы предоставили ответы специалисты налоговой службы. Подробности читайте в материале NUR.KZ

Когда граждане должны оплатить налог на транспорт?

На этот и другие вопросы дали разъяснения специалисты Департамента государственных доходов по Мангистауской области.

Ранее налог на транспортные средства оплачивался до конца текущего календарного года. Но, согласно внесенным в Налоговый кодекс изменениям, введенным в действие законом от 10.12.2020 г. №382-VI, сроки уплаты транспортного налога сдвинулись.

Например, за 2021 год автовладельцам необходимо оплатить налог на транспорт не позднее 1 апреля 2022 года.

При исчислении суммы налога, налоговый период ограничивается календарным годом, то есть с 1 января по 31 декабря.

Но при этом, налог на транспорт исчисляется за фактический период владения автомобилем, начиная с первого числа месяца, в котором приобретено право собственности, и до конца налогового периода или права собственности.

В случае продажи транспортного средства налог должен быть уплачен до снятия с регистрационного учета автомобиля.

Как узнать сумму налога и оплатить его?

Уточнить сумму налога и оплатить его можно воспользовавшись сервисом «Предстоящие платежи» мобильного приложения «E-salyq Azamat», при условии если номер мобильного телефона был зарегистрирован по ИИН.

Также этой услугой можно воспользоваться на официальных порталах Комитета госдоходов и Электронного правительства или посредством интернет-банкинга.

Если налог оплачивается через банки или банкоматы необходимо знать:

Код бюджетной классификации ( КБК ) - для физических лиц 104402 , для юридических - 104401.

) - для физических лиц , для юридических - 104401. Код назначения платежа ( КНП ) - 911 , если начислены пени, то используется код 912.

) - , если начислены пени, то используется код 912. Код налогового органа (КНО) - зависит от места учета транспортного средства.

Для оплаты налога на транспорт владельцам необходимо знать уникальный номер своего автомобиля - VIN-код, состоящего из 17 символов. Для легковых автомобилей VIN-кодом является номер кузова, а для грузовых — номер шасси. Данные указаны в техпаспорте.

Для расчета транспортного налога применяются основные показатели, указанные в Налоговом кодексе и Законе о республиканском бюджете на соответствующие годы.

Ставка налога зависит:

для легковых автомобилей - от объема двигателя,

для грузовых - от грузоподъемности,

для автобуса - от количества посадочных мест,

для мотоциклов - от мощности двигателя.

Если автомобиль продан по доверенности, кто уплачивает налог?

Плательщиком налога является тот гражданин, на которого зарегистрировано право собственности.

Иллюстративное фото: Getty Images / Yevgeniy Sambulov

Фактический пользователь имеет право оплатить от имени владельца налог за данный автомобиль, но ему понадобятся паспортные данные собственника. Для этого при покупке автомобиля сохраните копию удостоверения личности человека, на которого оформлена машина.

Если супруга оплатила налог за авто мужа, почему все равно "висит" долг?

Плательщиком налога всегда является человек, на которого зарегистрировано право собственности. Поэтому, если супруги или другие родственники платят за транспорт другу друга, в реквизитах платежа необходимо указывать паспортные данные владельца автомашины, а не того, кто оплачивает налог.

Если автомобиль давно продан, почему в этом году на него пришел налог?

Транспортный налог рассчитывается на основании сведений центральной базы данных Комитета административной полиции. Если автомобиль не был вовремя снят с регистрации, налог все равно будет начисляться.

Поэтому необходимо вовремя снимать транспортное средство с учета. Для этого необходимо обратиться в СпецЦОН или ЦОН, но налоговую задолженность до даты снятия с учета погасить все же придется.

Либо бывают ситуации, когда граждане оплачивают налог за последний год владения транспортным средством, хотя на самом деле они погашают задолженность за предшествующие периоды.

Таким образом, по факту оплачена налоговая задолженность за прошлые периоды, а налог за текущий год не уплачен. В этой связи на следующий год приходит сумма налога за фактический период владения транспортным средством до снятия его с учета, которую необходимо погасить.

Если автомобиль несколько лет числится в розыске, начисляется ли на него налог?

Для освобождения от уплаты налога на транспорт, находящийся в угоне, необходимо предоставить в налоговые органы сведения, подтверждающие факт и дату возбуждения уголовного дела.

Исчисление налога прекращается с даты возбуждения уголовного дела и возобновляется с даты прекращения уголовного дела об угоне транспортного средства и его возврате.

Если автомобиль после ДТП находится в неисправном состоянии, оплачивается ли за него налог?

Неисправный транспорт все равно состоит на регистрационном учете в органах дорожной полиции, поэтому налог на него необходимо оплачивать

Для прекращения исполнения налогового обязательства по такому транспортному средству необходимо снять его с регистрационного учета.

Почему начисляются такие большие суммы налога за десятилетний автомобиль?

Для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 3 000 куб. см, произведенных в Республике Казахстан после 31 декабря 2013 года или ввезенных на территорию Республики Казахстан после 31 декабря 2013 года, сумма налога рассчитывается по повышенной ставке в соответствии с пунктом 2 статьи 492 Налогового кодекса.

Датой ввоза легковых автомобилей на территорию Казахстана считается дата их первичной государственной регистрации.

Например, в страну в 2020 году ввезен автомобиль марки «Лексус 570» 2011 года выпуска, налог на него начислен в сумме 500 000 тенге, потому что дата первичной регистрации автомобиля – 2020 год, то есть после 31 декабря 2013 года, соответственно налог рассчитывается по повышенной ставке.

Ниже представлены налоговые ставки, установленные для сравнительно новых и мощных авто, произведенных или ввезенных в Казахстан позже 31 декабря 2013 года.

Инфографика: NUR.KZ

Если вы не успели оплатить налог вовремя, то образуется недоимка и будет начисляться пеня на сумму неуплаты. Последствия налоговой задолженности могут отразиться на личных финансах должника.

Например, банки второго уровня обязаны отказать в открытии банковского счета и карты из-за долгов по налогам (не распространяется на счета для получения пособий и различных социальных выплат, и на счета по договору об образовательном накопительном вкладе).

Напоминаем, что автовладельцы транспортных средств, имеющих регистрационный учет в других странах, не платят за него налог в Казахстане. То есть, оплата производится в пользу той страны, в которой транспорт стоит на учете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1947869-kogda-istekaet-srok-uplaty-transportnogo-naloga-za-uhodyaschiy-god-v-kazahstane/