Профессиональные курсы подорожали в Казахстане

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По итогам трех кварталов текущего года количество желающих посетить профессиональные курсы в сравнении с прошлым годом увеличилось. В ноябре цены на эти услуги также возросли, все подробности в материале NUR.KZ.

Как сообщает мониторинговое агентство EnergyProm, по итогам трех кварталов 2021 года объем вспомогательных образовательных услуг в стране составил 16,8 млрд тенге. За аналогичный период прошлого года этот показатель был равен 16,5 млрд тенге, поэтому отмечается прирост на 1,8%.

До 2020 года, когда объем образовательных услуг упал на 3,5%, спрос казахстанцев на образовательные курсы постоянно повышался, наибольший объем которых был предоставлен в 2019 году (17,1 млрд тенге).

Инфографика: EnergyProm.kz

В каких регионах чаще посещают профессиональные курсы

Чаще пользоваться услугами дополнительного образования стали в городе Алматы. В этом году вспомогательных образовательных услуг здесь было оказано на 67% больше, чем годом ранее, что в стоимостном выражении составляет 6,3 млрд тенге.

Активно посещают профессиональный курсы в Атырауской области, таких услуг в этом году было оказано на 1,3 млрд тенге, что по сравнению с прошлым годом больше в 2,1 раза.

Самый большой рост объема данных услуг наблюдается в Туркестанской области. Здесь он вырос в 2,7 раза за год и составил 277,6 млн тенге.

В Нур-Султане, наоборот, объем услуг дополнительного образования снизился на 37,3%, составив 5,5 млрд тенге.

В Восточно-Казахстанской области и вовсе услуг дополнительного образования было оказано на 4,1 млн тенге, и это сокращение их по сравнению с прошлым годом в 17 раз.

Инфографика: EnergyProm.kz

Кто больше заинтересован в дополнительном образовании

Количество вспомогательных образовательных услуг, предоставляемых за счет средств населения, выросло на 38,4% за год. Показатель достиг 8 млрд тенге.

Предприятия также стали чаще отправлять сотрудников на обучающие курсы, здесь прирост составил 52,9%. Таким образом, организации оплатили за счет своих средств 3,1 млрд тенге за три прошедших квартала.

А вот оплата таких услуг за счет государственного бюджета сократилась за год на 34,4%, составив всего 5,7 млрд тенге.

Согласно статистике, в дополнительном образовании, посещении курсов и обучающих тренингов заинтересованы сами граждане, оплатившие за свой счет почти половину (47,8%) всех услуг в этом секторе за девять прошедших месяцев.

Инфографика: EnergyProm.kz

Какие предприятия оказывают вспомогательные услуги в образовании

Большую часть вспомогательных образовательных услуг, на 11,2 млрд тенге, оказали частные предприятия.

Государственные предприятия провели обучение граждан на сумму 4,9 млрд тенге.

Иностранные предприятия также оказывают вспомогательные образовательные услуги, в этом году их было оказано на 704,3 млн тенге.

Чаще в этой отрасли образования задействован малый бизнес, который в этом году оказал вспомогательных образовательных услуг на сумму 13,3 млрд тенге.

Средний бизнес гораздо в меньшем количестве оказывает такие услуги (3,1 млрд тенге), а крупные предприятия практически не заинтересованы в данном виде бизнеса, в стоимостном выражении они оказали услуг на 344,2 млн тенге.

Увеличение стоимости профессиональных курсов

В ноябре 2021 года стоимость курсов профессионального обучения увеличилась на 12,7% по сравнению с прошлым годом.

Сильнее всего цены на вспомогательные образовательные услуги подскочили в Алматинской области - на 59,2%.

Значительное удорожание этих услуг также ощутили в Костанайской (+20,7%) и в Мангистауской областях (+20,1%).

Курсы по изучению иностранных языков в годовой динамике подорожали почти на 5%.

В столице изучение иностранного языка теперь обойдется на 10,1% дороже, в Алматинской области - на 9,5%, в Восточно-Казахстанской на - 7,2%.

Инфографика: EnergyProm.kz

Напомним, что в Казахстане есть возможность бесплатно обучиться на онлайн-курсах. Дистанционное краткосрочное обучение доступно для граждан, подавших заявку на Электронной бирже труда. После прохождения обучения выдается сертификат об освоении определенных навыков, предоставляющий право занимать вакантную должность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1946035-professionalnye-kursy-podorozhali-v-kazahstane/