Кто должен платить налог при покупке жилья в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Продажа квартиры может приносить прибыль с учетом роста цен на жилье. Однако это также означает, что могут последовать соответствующие налоги. О том, сколько и кто должен заплатить, читайте в материале Нурфин.

Допустим, что вы купили однокомнатную квартиру в Алматы или любом другом городе Казахстана.

Через полгода стоимость жилья выросла, и вы решили продать свои апартаменты по рыночной цене.

При этом возник спор: кто берет на себя уплату налога на ценовую разницу при покупке и продаже жилья.

О том, как регулируется данный вопрос, рассказали в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Учитывается имущественный доход

Имущественный доход при продаже недвижимости возникает в том случае, когда недвижимость была приобретена и продана в короткие сроки.

Например, если вы купили квартиру, дом, гараж или даже земельный участок и решили продать их в течение 12 месяцев с момента покупки, то возникает имущественный доход.

Соответственно, этот доход будет облагаться индивидуальным подоходным налогом (ИПН).

Иллюстративное фото: Freepik

Размер ИПН равен 10% от суммы прироста.

То есть, если квартира была куплена за 20 млн тенге и продана за 25 млн тенге до истечения 12 месяцев, то налог применяется к разнице в 5 млн тенге.

10% от этой суммы составят 500 тыс. тенге. Обязанность платить этот налог возлагается именно на продавца имущества. А покупатель не должен нести подобные расходы.

При этом предоставляется налоговая декларация по форме 240.00 в местные органы госдоходов или через онлайн-сервисы.

Напомним, что именно с имущественного дохода от аренды квартиры казахстанцы должны платить налоги.

Также следует отметить, что полученные безвозмездно (включая по договору дарения) квартиры или другая недвижимость тоже будут облагаться ИПН, если возникнет положительная разница при их продаже в течение 12 месяцев с момента владения.

При этом будет учитываться разница между ценой продажи и рыночной стоимостью жилья на момент получения имущества, согласно пункту 6 статьи 331 Налогового кодекса.

Иллюстративное фото: Getty Images / Witthaya Prasongsin

Следует помнить, что оценку жилья необходимо сделать до срока подачи налоговой декларации за тот год, в котором была совершена продажа.

Например, если вы в 2021 году получили безвозмездно квартиру и продали ее, то нужно сделать рыночную оценку жилья (на момент его получения) и оплатить ИПН до 31 марта 2022 года.

А если эта рыночная стоимость не будет установлена вовремя, то будет учитываться кадастровая стоимость жилья, определяемая в ГК НАО "Правительство для граждан" (7 пункт 331 статьи НК).

То есть разница для уплаты налога окажется больше. Соответственно, придется заплатить больше денег.

Кто платит налог на имущество

Казахстанцы, владеющие квартирой или земельным участком, уплачивают налог на имущество. При этом налоги на землю и дом приходят в одной квитанции.

В случае продажи жилья (квартиры или частного дома) возникает вопрос: кто должен платить этот налог за прошедшие месяцы текущего года или за последующие месяцы до конца года после продажи.

Как сообщили в ДГД по Мангистауской области, имущественный налог наступает в момент регистрации жилья и заканчивается в месяц, когда жилье уже продано.

То есть, продавец квартиры заплатит за период с начала года и до начала месяца, в котором состоялась продажа.

А покупатель – с начала месяца, в котором купил квартиру, и до конца года.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Например: вы продали квартиру 15 июня 2021 года.

Тогда налог на имущество за 2021 год вы будете платить за период с 1 января по июнь, а новый владелец – с июня и до конца года.

В итоге получается, что налог с продажи квартиры (дома, гаража и так далее) придется платить продавцу и только в том случае, если с момента владения имуществом прошло менее одного года.

Чтобы избежать подоходного налога, жилье или другая недвижимость должны быть в вашем владении не менее чем 12 месяцев с момента регистрации прав на это имущество.

Напомним, что жилье, купленное на пенсионные излишки, нельзя продать в течение 5 лет, кроме некоторых исключений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1944053-kto-dolzhen-platit-nalog-pri-pokupke-zhilya-v-kazahstane/