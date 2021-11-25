Какие риски несет для казахстанцев нелегальная сдача жилья в аренду

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Аренда жилья – один из распространенных способов заработка. Однако эта сфера остается достаточно неорганизованной и имеет некоторые риски как для арендатора, так и для арендодателя. О том, какие последствия для обеих сторон несут нелегальные сделки по аренде, читайте в материале Нурфин.

Прозрачная деятельность по сдаче квартиры, дома и даже комнаты в аренду подразумевает соблюдение некоторых законодательных норм.

Например, желательно всегда заключать договор аренды с указанием прав и обязанностей обеих сторон.

Также важно оплачивать налоги с доходов, получаемых от жилья.

О том, как сдавать квартиры правильно и какие могут быть последствия при нарушениях, рассказали в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Когда придется оформить ИП

Законно сдавать жилье в аренду можно не только при наличии статуса индивидуального предпринимателя (ИП), но и обычным физическим лицам.

Однако оформление ИП является обязательным, когда:

есть наемные работники на постоянной основе,

годовой доход от деятельности по аренде превышает 12 минимальных заработных плат ( 510 000 тенге в 2021 году),

в 2021 году), жилье может быть сдано в аренду юридическим лицам или налоговым агентам.

То есть, если деятельность казахстанцев соответствует этим условиям, то они обязаны оформить ИП.

При этом можно выбрать специальный налоговый режим на основе патента, при котором ставка налогообложения составит 1%.

Но для этого нужно, чтобы ИП не использовал наемный труд. А годовой доход не должен превышать 358 МРП, или 10 291 176 тенге в 2021 году.

Иллюстративное фото: Freepik / drobotdean

Как сдавать квартиру без ИП

Если казахстанцы не соответствуют критериям оформления ИП, то им доступно два варианта законной деятельности.

Например, можно оплачивать единый совокупный платеж (ЕСП). Для этого нужно соответствовать следующим критериям:

нет статуса ИП,

не используются наемные работники,

сдается только жилье, при этом исключительно физическим лицам,

размер годового дохода от аренды не превышает 1 175 МРП (3 427 475 тенге в 2021 году).

Но если доход окажется выше этой суммы, но жилье сдается только физическим лицам, то нужно либо открывать ИП, либо сдавать налоговую декларацию.

"По доходам, полученным от сдачи имущества в аренду (имущественный доход) физическое лицо обязано самостоятельно по итогам календарного года не позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом, по месту жительства сдать налоговую декларацию по форме 240.00.

Также нужно уплатить не позднее 10 календарных дней после срока сдачи декларации, индивидуальный подоходный налог по ставке 10% от суммы полученного дохода", – сообщают в Мангистауском ДГД.

Иллюстративное фото: Freepik

Штрафы за незаконную аренду

Если полностью избегать оплаты налога за аренду квартир, то можно получить штраф.

Согласно сообщению ДГД по Мангистауской области, сначала будет вынесено предупреждение. А при повторном нарушении – штраф в размере 15 МРП, или 43 755 тенге в 2021 году.

Следует помнить, что без оплаты ЕСП самозанятые казахстанцы могут остаться вне системы медицинского страхования, а также лишиться некоторых пособий в будущем. Также размер будущей пенсии окажется минимальным.

Напомним, что подобные последствия ожидают и неофициально трудоустроенных работников, не имеющих трудового договора.

В свою очередь, арендаторы без наличия соответствующего договора могут оказаться обманутыми или выселенными раньше срока, если квартиру продадут владельцы.

Также арендаторы должны учитывать правила временной прописки. Без ее наличия им также могут назначить денежный штраф.

Поэтому важно легально оформлять сделки, чтобы обезопасить себя от финансовых и других неприятностей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1943640-kakie-riski-neset-dlya-kazahstantsev-nelegalnaya-sdacha-zhilya-v-arendu/