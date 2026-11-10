Куда жаловаться, если работодатель не платит соцотчисления в Казахстане

jitsu gif
МОЯ ЛЕНТА
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Реальные цены
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Техника
  • Бизнес
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
    О проекте
    О нас пишут
    Авторы
    Как мы работаем
    Принципы работы
    Условия пользования
    Правила использования материалов
    Пользовательское соглашение
    Политика конфиденциальности
    Правила комментирования
    Правила проведения розыгрыша
    Редакция
    editor@corp.nur.kz
    Главный офис
    info@corp.nur.kz
    +7 (727) 339 80 38
    Реклама
    +7 (771) 718 52 98
    Вакансии
    vacancy-nur.tilda.ws
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Илья Манаев
      Редактор финансовых новостей

      Куда жаловаться, если работодатель не платит соцотчисления в Казахстане

      Опубликовано:

      Трудовая книжка стоит рядом с деньгами
      Трудовая книжка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Работодатели в Казахстане обязаны уплачивать соцотчисления за своих работников. Если их нет, можно обратиться в органы госдоходов за помощью. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

      За каждого наемного работника работодатель обязан уплачивать социальные отчисления из собственных средств – они не удерживаются с зарплаты, как, например, обязательные пенсионные взносы.

      Как напомнили в Министерства труда и социальной защиты населения РК, ставка социальных отчислений составляет 5% от дохода, принимаемого для их расчета. Работодатель перечисляет деньги ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным.

      Почему важно проверять наличие соцотчислений

      Наличие отчислений в Государственном фонде социального страхования (ГФСС) дает казахстанцам право на получение целого ряда социальных выплат:

      • по утрате трудоспособности;
      • по потере кормильца;
      • по потере работы;
      • по потере дохода в связи с беременностью и родами;
      • по потере дохода в связи с уходом за ребенком до 1,5 года.

      Отсутствие соцотчислений или неполная их уплата напрямую влияет на возможность получения выплат из ГФСС и их размер. Поэтому казахстанцам следует регулярно проверять, выполняет ли их работодатель свои обязательства.

      Получить информацию о соцотчислениях можно несколькими способами:

      • через портал Электронного правительства (eGov.kz);
      • в разделе "Госуслуги" некоторых банковских приложений;
      • при личном обращении в ЦОН или филиал ГФСС.

      Чтобы проверить наличие отчислений через портал Электронного правительства, нужно выбрать услугу "Выдача участнику системы обязательного социального страхования информации о состоянии и движении социальных отчислений". Там нужно указать период и направить запрос. Результат появится в личном кабинете.

      При обращении в ЦОН или филиал ГФСС потребуется документ, удостоверяющий личность.

      Что делать, если работодатель не платит отчисления

      Если выяснится, что работодатель не платил социальные отчисления или их размер оказался ниже, чем должен быть, сначала следует обратиться к работодателю или в бухгалтерию для сверки сведений.

      Если работодатель не исполняет обязанность по уплате социальных отчислений, работник вправе обратиться в органы государственных доходов. Они осуществляют контроль за полнотой и своевременностью перечисления платежей.

      Напомним, казахстанцы могут направить жалобу через систему e-Otinish. Это касается не только проблем с социальными отчислениями, но и других нарушений со стороны работодателя, например, связанных с задержкой зарплаты.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram