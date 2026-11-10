Куда жаловаться, если работодатель не платит соцотчисления в Казахстане

Работодатели в Казахстане обязаны уплачивать соцотчисления за своих работников. Если их нет, можно обратиться в органы госдоходов за помощью. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

За каждого наемного работника работодатель обязан уплачивать социальные отчисления из собственных средств – они не удерживаются с зарплаты, как, например, обязательные пенсионные взносы.

Как напомнили в Министерства труда и социальной защиты населения РК, ставка социальных отчислений составляет 5% от дохода, принимаемого для их расчета. Работодатель перечисляет деньги ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным.

Почему важно проверять наличие соцотчислений

Наличие отчислений в Государственном фонде социального страхования (ГФСС) дает казахстанцам право на получение целого ряда социальных выплат:

по утрате трудоспособности;

по потере кормильца;

по потере работы;

по потере дохода в связи с беременностью и родами;

по потере дохода в связи с уходом за ребенком до 1,5 года.

Отсутствие соцотчислений или неполная их уплата напрямую влияет на возможность получения выплат из ГФСС и их размер. Поэтому казахстанцам следует регулярно проверять, выполняет ли их работодатель свои обязательства.

Получить информацию о соцотчислениях можно несколькими способами:

через портал Электронного правительства (eGov.kz);

в разделе "Госуслуги" некоторых банковских приложений;

при личном обращении в ЦОН или филиал ГФСС.

Чтобы проверить наличие отчислений через портал Электронного правительства, нужно выбрать услугу "Выдача участнику системы обязательного социального страхования информации о состоянии и движении социальных отчислений". Там нужно указать период и направить запрос. Результат появится в личном кабинете.

При обращении в ЦОН или филиал ГФСС потребуется документ, удостоверяющий личность.

Что делать, если работодатель не платит отчисления

Если выяснится, что работодатель не платил социальные отчисления или их размер оказался ниже, чем должен быть, сначала следует обратиться к работодателю или в бухгалтерию для сверки сведений.

Если работодатель не исполняет обязанность по уплате социальных отчислений, работник вправе обратиться в органы государственных доходов. Они осуществляют контроль за полнотой и своевременностью перечисления платежей.

Напомним, казахстанцы могут направить жалобу через систему e-Otinish. Это касается не только проблем с социальными отчислениями, но и других нарушений со стороны работодателя, например, связанных с задержкой зарплаты.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.