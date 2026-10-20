Почему не каждая многодетная семья сможет получать пособия в Казахстане

С 2027 года при назначении пособий будут учитывать не только социальный статус семьи, но и ее материальное положение. Если с финансами у нее все в порядке, в пособии ей откажут. Подробнее – на NUR.KZ.

В Казахстане изменили правила оказания поддержки семьям. С 2027 года у каждой семьи будет своя категория благополучия:

Между тем Министерство труда и социальной защиты населения РК решило разъяснить, как будут работать новые правила в отношении многодетных семей.

Для понимания: на данный момент пособие по многодетности получают все семьи, где совместно проживают 4 и более детей, независимо от их доходов. Однако с 2027 года при назначении выплат будут учитываться уровень благополучия семьи, ее материальное положение и жизненные обстоятельства.

Одинаковый состав семьи больше не будет давать одинаковые права

Сейчас право на ряд государственных пособий определяется по категориальному принципу. В результате семьи с одинаковым социальным статусом могут получать одинаковые выплаты, даже если их материальные возможности существенно различаются.

В ведомстве привели в пример две одинаковые по составу многодетные семьи:

первая – имеет собственное жилье, дорогостоящий автомобиль, стабильный заработок и бизнес. По совокупности показателей ее относят к категории "А", которая соответствует высокому уровню благополучия;

вторая – живет в небольшой квартире. Родители работают по найму, не имеют дорогостоящего имущества и дополнительных материальных ресурсов. По результатам оценки семья относится к категории "С" с удовлетворительным уровнем благополучия.

То есть при одинаковом количестве детей финансовые возможности двух семей различаются. Для одной дополнительные выплаты могут не иметь первостепенного значения, тогда как для другой – государственная поддержка способна существенно облегчить покрытие повседневных расходов.

По новым правилам первая семья больше не будет получать государственное пособие по многодетности, однако вторая – по-прежнему сможет рассчитывать на поддержку.

Важно: наличие квартиры, автомобиля или другого имущества само по себе не означает, что семью отнесут к категории с высоким уровнем благополучия.

Решение о назначении пособия принимается после анализа более 59 показателей по 8 основным направлениям. Информация берется в рамках Цифровой карты семьи – системы, которая собирает данные обо всех гражданах и периодически обновляет их.

Новые правила будут применяться к 14 видам государственных пособий. Семьям категорий "А" и "В" эти выплаты назначать не будут, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Семьи категорий "С", "D" и "Е" сохранят право на эти меры поддержки.

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