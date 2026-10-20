Почему не каждая многодетная семья сможет получать пособия в Казахстане
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
С 2027 года при назначении пособий будут учитывать не только социальный статус семьи, но и ее материальное положение. Если с финансами у нее все в порядке, в пособии ей откажут. Подробнее – на NUR.KZ.
В Казахстане изменили правила оказания поддержки семьям. С 2027 года у каждой семьи будет своя категория благополучия:
- A – высокий уровень;
- B – состоятельный уровень;
- C – удовлетворительный уровень;
- D – экономически уязвимый уровень;
- E – экономически и социально уязвимый уровень.
Между тем Министерство труда и социальной защиты населения РК решило разъяснить, как будут работать новые правила в отношении многодетных семей.
Для понимания: на данный момент пособие по многодетности получают все семьи, где совместно проживают 4 и более детей, независимо от их доходов. Однако с 2027 года при назначении выплат будут учитываться уровень благополучия семьи, ее материальное положение и жизненные обстоятельства.
Одинаковый состав семьи больше не будет давать одинаковые права
Сейчас право на ряд государственных пособий определяется по категориальному принципу. В результате семьи с одинаковым социальным статусом могут получать одинаковые выплаты, даже если их материальные возможности существенно различаются.
В ведомстве привели в пример две одинаковые по составу многодетные семьи:
- первая – имеет собственное жилье, дорогостоящий автомобиль, стабильный заработок и бизнес. По совокупности показателей ее относят к категории "А", которая соответствует высокому уровню благополучия;
- вторая – живет в небольшой квартире. Родители работают по найму, не имеют дорогостоящего имущества и дополнительных материальных ресурсов. По результатам оценки семья относится к категории "С" с удовлетворительным уровнем благополучия.
То есть при одинаковом количестве детей финансовые возможности двух семей различаются. Для одной дополнительные выплаты могут не иметь первостепенного значения, тогда как для другой – государственная поддержка способна существенно облегчить покрытие повседневных расходов.
По новым правилам первая семья больше не будет получать государственное пособие по многодетности, однако вторая – по-прежнему сможет рассчитывать на поддержку.
Важно: наличие квартиры, автомобиля или другого имущества само по себе не означает, что семью отнесут к категории с высоким уровнем благополучия.
Решение о назначении пособия принимается после анализа более 59 показателей по 8 основным направлениям. Информация берется в рамках Цифровой карты семьи – системы, которая собирает данные обо всех гражданах и периодически обновляет их.
Новые правила будут применяться к 14 видам государственных пособий. Семьям категорий "А" и "В" эти выплаты назначать не будут, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Семьи категорий "С", "D" и "Е" сохранят право на эти меры поддержки.
При этом отметим, что если обстоятельства семьи существенно изменились, например, кто-то потерял работу или снизился общий доход, это учитывается при оценке ее благополучия, и, возможно, право на господдержку снова появится.
Ранее мы рассказывали о том, как понять, в какую категорию благополучия входит семья в Казахстане.
Также недавно в правительстве заявили, что некоторые граждане уже начали самостоятельно отказываться от пособий.
А о том, какие пособия будут получать казахстанцы даже с высокими доходами, можно узнать здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2444925-pochemu-ne-kazhdaya-mnogodetnaya-semya-smozhet-poluchat-posobiya-v-kazahstane/
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