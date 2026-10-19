Могут ли навсегда лишиться пособий некоторые казахстанцы

Граждан, которым присвоили категории благополучия А и В, лишат некоторых госпособий. Но если уровень их жизни снизится, они снова смогут рассчитывать на поддержку государства. Подробнее – на NUR.KZ.

В Казахстане изменили правила оказания поддержки семьям. Для этого с 2027 года введут отдельные категории благополучия:

Из-за этого граждане, которые попали в категории А и B, больше не смогут рассчитывать на некоторые виды государственной поддержки, например, на получение пособия при рождении ребенка.

Однако, как отмечает Министерство труда и социальной защиты населения РК, установленная категория социального благополучия семьи не является статичной или постоянной.

Дело в том, что оценка семьи проводится более чем по 59 показателям и 8 основным направлениям, а информация берется в рамках Цифровой карты семьи – системы, которая собирает данные обо всех гражданах и периодически обновляет их.

Так, если обстоятельства семьи существенно изменились, например, кто-то потерял работу или снизился общий доход, это учитывается при оценке ее благополучия.

Если из-за этого семья переходит в категорию, имеющую право на господдержку (C, D, E), ее назначение или восстановление проводится по условиям, установленным законом.

Важно: переход семьи в другую категорию не означает, что выплаты назначат автоматически. Для этого необходимо проверить, соответствует ли семья всем установленным требованиям.

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