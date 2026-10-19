Могут ли навсегда лишиться пособий некоторые казахстанцы
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Граждан, которым присвоили категории благополучия А и В, лишат некоторых госпособий. Но если уровень их жизни снизится, они снова смогут рассчитывать на поддержку государства. Подробнее – на NUR.KZ.
В Казахстане изменили правила оказания поддержки семьям. Для этого с 2027 года введут отдельные категории благополучия:
- A – высокий уровень;
- B – состоятельный уровень;
- C – удовлетворительный уровень;
- D – экономически уязвимый уровень;
- E – экономически и социально уязвимый уровень.
Из-за этого граждане, которые попали в категории А и B, больше не смогут рассчитывать на некоторые виды государственной поддержки, например, на получение пособия при рождении ребенка.
Однако, как отмечает Министерство труда и социальной защиты населения РК, установленная категория социального благополучия семьи не является статичной или постоянной.
Дело в том, что оценка семьи проводится более чем по 59 показателям и 8 основным направлениям, а информация берется в рамках Цифровой карты семьи – системы, которая собирает данные обо всех гражданах и периодически обновляет их.
Так, если обстоятельства семьи существенно изменились, например, кто-то потерял работу или снизился общий доход, это учитывается при оценке ее благополучия.
Если из-за этого семья переходит в категорию, имеющую право на господдержку (C, D, E), ее назначение или восстановление проводится по условиям, установленным законом.
Важно: переход семьи в другую категорию не означает, что выплаты назначат автоматически. Для этого необходимо проверить, соответствует ли семья всем установленным требованиям.
Ранее мы рассказывали о том, как понять, в какую категорию благополучия входит семья в Казахстане.
Также недавно в правительстве заявили, что некоторые граждане уже начали самостоятельно отказываться от пособий.
А еще в Казахстане запустили калькулятор для проверки уровня благосостояния, которым может воспользоваться любой желающий.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2444616-mogut-li-navsegda-lishitsya-posobiy-nekotorye-kazahstancy/
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