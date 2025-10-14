Реформу пенсионной системы обсудили в Минтруда

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялось заседание экспертного совета, на котором обсуждалась реформа пенсионной системы, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на сайте Минтруда, основной темой обсуждения стали подходы к реформированию национальной пенсионной системы.

Отмечается, что ранее министерство пригласило для совместной работы группу национальных экспертов и представителей госорганов. На предыдущем заседании были подробно рассмотрены предложения экспертов, основанные на актуарных расчетах и анализе международного опыта.

Среди ключевых вопросов обсуждались соотношение солидарного и накопительного компонентов, принципы расчета базовой пенсии, достаточность действующих ставок пенсионных взносов, влияние досрочных изъятий из ЕНПФ на будущие выплаты, а также меры по повышению эффективности управления пенсионными активами и вовлечению самозанятых граждан в систему накопительных взносов.

Сегодня же представители министерства рассказали о своем видении трансформации пенсионной системы с расчетами и прогнозами. Подчеркивается, что в целом позиция ведомства по большинству предложений экспертов совпадает, и Минтруда готово к дальнейшему конструктивному взаимодействию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане могут начать засчитывать в трудовой стаж уход за маленькими детьми мужчинам, так же как и женщинам. Это может повлиять на их будущую пенсию.

В рамках этого же документа обсуждается возможность приостановки выплаты пенсий казахстанцам, которые не имеют постоянной прописки, или не смогли ее подтвердить.

