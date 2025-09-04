Увеличить стаж для назначения пенсии могут некоторым мужчинам в Казахстане

В Казахстане могут начать засчитывать в трудовой стаж уход за маленькими детьми мужчинам, так же как и женщинам. Это может повлиять на их будущую пенсию. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Размер пенсии в Казахстане сильно зависит от трудового стажа гражданина – чем больше он в свое время работал, тем выше стаж и тем больше итоговая пенсионная выплата.

При этом в стаж засчитывается не только трудовая деятельность. Например, при расчете базовой государственной пенсии неработающие матери или отцы могут рассчитывать на зачет времени, которое они потратили на уход за ребенком в возрасте до 3 лет.

Однако при расчете солидарной пенсии (пенсии по возрасту) такой "бонус" пока положен только женщинам: время ухода за ребенком в трудовой стаж у мужчин не включается.

В будущем ситуация может измениться. На сайте "Открытые НПА" Министерство труда и социальной защиты населения РК опубликовало консультативный документ регуляторной политики к законопроекту, который должен внести ряд поправок в Социальный кодекс РК.

Авторы документа считают, что текущая ситуация является дискриминацией неработающих отцов и предлагают это исправить, уравняв мужчин в правах с женщинами.

Данное изменение может очень сильно повлиять на размер будущей пенсии.

Дело в том, что солидарная выплата на текущий момент является самой большой в Казахстане и ее величина напрямую зависит от трудового стажа до 1998 года, а уход за ребенком может потенциально добавить 12 лет стажа – это почти половина трудового стажа, который нужен мужчинам для оформления "полной" солидарной пенсии.

Однако отметим, что консультативный документ, который был опубликован на портале, не является законодательным, то есть его обсуждение само по себе не приведет к изменениям в Социальном кодексе – для вступления в силу таких поправок потребуется отдельный нормативный правовой акт.

Напомним, в рамках этого же консултативного документа обсуждается возможность приостановки выплаты пенсий казахстанцам, которые не имеют постоянной прописки, или не смогли ее подтвердить.

