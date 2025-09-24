Казахстанцы смогут забрать свои накопления из ЕНПФ при переезде в Монголию

В мажилисе парламента предложили законопроект о ратификации соглашения между правительствами Казахстана и Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере, передает NUR.KZ.

Согласно нему, при переезде из одной страны в другую будет учитываться весь трудовой стаж казахстанцев при расчете пенсии в Монголии, а также будут перечислены средства, накопленные в ЕНПФ. Об этом сообщил депутат Асхат Аймагамбетов.

"Комитет по социально-культурному развитию готов принять законопроект в работу и подготовить заключение", - заявил депутат.

За этот законопроект в мажилисе проголосовали 89 депутатов.

Ранее стало известно, что Нацбанк хочет по-новому увеличивать пенсионные накопления казахстанцев, расширив количество доступных финансовых инструментов.

Также отметим, что в прошлом году эксперты предлагали вкладывать накопления казахстанцев в более рискованные, но выгодные инструменты.

