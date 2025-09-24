Казахстанцы смогут забрать свои накопления из ЕНПФ при переезде в Монголию
Опубликовано:
В мажилисе парламента предложили законопроект о ратификации соглашения между правительствами Казахстана и Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере, передает NUR.KZ.
Согласно нему, при переезде из одной страны в другую будет учитываться весь трудовой стаж казахстанцев при расчете пенсии в Монголии, а также будут перечислены средства, накопленные в ЕНПФ. Об этом сообщил депутат Асхат Аймагамбетов.
"Комитет по социально-культурному развитию готов принять законопроект в работу и подготовить заключение", - заявил депутат.
За этот законопроект в мажилисе проголосовали 89 депутатов.
Ранее стало известно, что Нацбанк хочет по-новому увеличивать пенсионные накопления казахстанцев, расширив количество доступных финансовых инструментов.
Также отметим, что в прошлом году эксперты предлагали вкладывать накопления казахстанцев в более рискованные, но выгодные инструменты.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2289909-kazahstancy-smogut-zabrat-svoi-nakopleniya-iz-enpf-pri-pereezde-v-mongoliyu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах