"Ужесточение идет полное": поправки по выдаче пенсии в Казахстане разъяснили в Минтруда

Глава Минтруда и соцзащиты населения Светлана Жакупова в кулуарах кабмина прокомментировала возможность пересмотра порядка выдачи пенсий некоторым гражданам, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались поправками по ужесточению пенсионного законодательства в отношении людей с двойным гражданством.

"На портале "Открытые НПА" (размещено - прим. ред.) как раз таки для того, чтобы обсудить с обществом и принять это решение. Сегодня у нас выявлены факты, когда пенсионеры, не проживая на территории Казахстана и выехав за пределы РК, имеют второе гражданство. Есть факты, когда под видом двойного гражданства получали пенсии и в России, Узбекистане, и в Казахстане. Поэтому ужесточение идет полное - и касательно пенсионеров мы будем требовать регистрации по месту жительства", - пояснила Светлана Жакупова.

Временные выезды, по ее данным, фиксироваться при этом не будут.

"Если он временно выехал, то, соответственно, эта норма его не коснется. Приостанавливаются выплаты, и если он придет и докажет, что у него не было двойного гражданства, что он не получал пенсию в другой стране и так далее, то, соответственно, с момента приостановления все пенсии будут восстанавливаться", - заверила министр.

В целом предлагаемые поправки, по ее словам, не затрагивают интересов законопослушных граждан, а направлены на восстановление принципа социальной справедливости.

Напомним, в Казахстане обсуждается возможность прекращения назначения пенсий и пособий гражданам без прописки. Ожидается, что такая мера положительно повлияет на бюджет страны. Подробности читайте в нашем материале

Добавим, в Казахстане также предусмотрена приостановка пенсионных выплат, если счет казахстанца остается неактивным несколько месяцев. Что делать, если произошла такая ситуация, мы рассказывали здесь.

Между тем отметим, что по закону каждый житель Казахстане обязан иметь постоянную прописку, а проживание без нее является административным правонарушением.

Также добавим, недавно депутат Болатбек Нажметдинулы заявил, что скрывающие двойное гражданство граждане - это уже не казахстанцы, и потребовал наказывать их в рамках Уголовного кодекса, а не КоАП.

