      "Задним числом": к жителям Казахстана обратились из-за выплат по беременности и родам

      Опубликовано:

      Беременная женщина
      Беременная женщина. Иллюстративное фото: milorad kravic / Getty Images

      В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о выявленных фактах незаконных начислений социальных выплат в виде пособий по беременности и родам, передает NUR.KZ.

      По данным АФМ, по фактам незаконного начисления пособий по беременности и родам расследовалось 10 дел, в рамках которых к ответственности привлечены 15 организаторов противоправных схем.

      Отмечается, что в результате оказания услуг по фиктивному трудоустройству 385 беременных женщин получили пособия на основании подложных сведений, что повлекло незаконные выплаты на общую сумму 1 млрд тенге.

      "Так, в Актюбинской области Умербекова и Баймурзаева осуждены на 6 лет лишения свободы за хищение 487 млн тенге бюджетных средств путем фиктивного трудоустройства 70 беременных женщин в качестве работников 29 ИП.

      В Шымкенте Дуйсенова осуждена на 5 лет лишения свободы за аналогичное преступление, причинившее государству ущерб в размере 98 млн тенге", - сказано в сообщении.

      По данным АФМ, механизм совершения преступлений во всех выявленных случаях носил идентичный характер.

      "Злоумышленники организовывали фиктивное трудоустройство беременных женщин в специально созданные ИП, оформляя задним числом наибольшие социальные и пенсионные отчисления, тем самым создавая основание для получения завышенных выплат.

      По фактам хищения бюджетных средств, выделенных на адресную социальную помощь, начаты 3 досудебных расследования в отношении 15 должностных лиц отделов занятости и социальных программ акиматов", - добавили в агентстве.

      Отмечается, что схема хищения предусматривала включение главным бухгалтером доверенных лиц в списки получателей адресной социальной помощи, несмотря на то, что они не относились к социально уязвимым категориям.

      В АФМ отметили, что на основании этих данных оформлялись платежные поручения, которые подписывались руководством, после чего средства переводились на счета подставных лиц, обналичивались и распределялись между сообщниками.

      "С целью устранения выявленных нарушений, а также условий и причин, способствовавших совершению преступлений, Агентством направлены соответствующие предложения в Министерство труда и социальной защиты населения.

      В частности, в действующие правила внесены изменения: при назначении пособий теперь не учитываются пенсионные взносы, уплаченные "задним" числом", - добавили в агентстве.

      Ранее мы писали, что в Казахстане установили максимальный размер дохода для расчета социальной выплаты по беременности и родам. Теперь он равен 7 МЗП независимо от количества работодателей.

      При этом, казахстанские женщины и эксперты раскритиковали решении властей установить максимальный размер дохода для расчета социальной выплаты по беременности и родам.

      Напомним, что средний размер декретных выплат в 2024 году в Казахстане составил 1,6 млн тенге.

