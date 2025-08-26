Можно ли жить в другой стране, а пенсию получать в Казахстане

Специалист по вопросам пенсионного обеспечения ответила на вопрос, может ли оформить пенсию в Казахстане человек, уехавший жить в другую страну, передает "Диапазон".

Женщина обратилась в редакцию издания и рассказала, что ее родственница более 20 лет проживает в Германии, но остается гражданкой Казахстана, гражданство не меняла, здесь остались пожилые родители.

"Она 1961 года рождения и по возрасту уже должна быть здесь на пенсии. У нее есть 19 лет непрерывного стажа. Имеет ли она право на пенсию в Казахстане? Если она может оформить здесь пенсию, нужна ли для этого прописка? Можно ли оформить пенсию с заверенными документами без ее присутствия, либо она должна оформить ее сама? Может ли родственница, оформив пенсию, на получение дать доверенность другому лицу?" - спросили читательница.

На вопросы ответила главный специалист отдела пенсионного и социального обеспечения Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Актюбинской области Мадина Балманова.

"Право на пенсионное обеспечение в виде государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионной выплаты по возрасту имеют граждане Республики Казахстан, а также иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан. Для оформления пенсии вашей родственницы должна быть прописка по месту обращения, а также необходимые документы", - рассказала Мадина Балманова.

За назначением пенсии может обратиться сам заявитель или его представитель по нотариально заверенной доверенности. При этом заполняется одно заявление по форме и предоставляются следующие документы в оригинале:

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Республики Казахстан, удостоверение личности гражданина Республики Казахстан, удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранца, удостоверение кандаса до получения гражданства Республики Казахстан), требуется для идентификации личности;

документы, подтверждающие трудовой стаж заявителя: трудовая книжка; справки архивных учреждений, электронные копии архивных документов, удостоверенные электронной цифровой подписью уполномоченного работника государственного архива или ведомственного архива или с места работы при отсутствии или негодности трудовой книжки, отсутствии соответствующих записей в трудовой книжке, наличии исправлений, неточностей, разночтений;

в зависимости от наличия представляются документ об образовании; военный билет или справка управления (отдела) по делам обороны;

свидетельства о рождении детей (выписка из актовой записи о рождении или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданные органами записи актов гражданского состояния);

свидетельство о браке (справка о регистрации актов гражданского состояния) либо свидетельство о расторжении брака или выписка из актовой записи о заключении брака

20-значный счет любого банка 2-го уровня.

Справку от работодателя о доходах за период трудовой, предпринимательской деятельности, занятия частной практикой по видам деятельности представлять не нужно.

Назначенную пенсию можно получать по карте, а также по доверенности.

Добавим, что по Закону "О миграции" все граждане, выезжающие за пределы страны, делятся на две категории: выезжающие для постоянного проживания и выезжающие для временного проживания.

В правилах назначения и осуществления выплат указывается, что выплата пенсий и пособий выезжающим за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства производится по месяц снятия с регистрации в органах юстиции. То есть прекращается выплата пенсии только при выезде казахстанцев на постоянное место жительства в другое государство, даже при сохранении казахстанского гражданства. При временном выезде за границу выплата пенсии продолжается.

Ранее мы рассказывали, что при переезде из Казахстана можно забрать свои пенсионные накопления. Для этого надо прийти в ЕНПФ, отправить своего представителя или передать документы по почте. С начала 2025 года по состоянию на 1 марта бывшие сограждане, уехавшие из Казахстана, успели забрать из ЕНПФ уже почти 6 млрд тенге.

А граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то есть Армении, Беларуси, Кыргызстана и России, которые трудятся в Казахстане, могут получать выплаты из ЕНПФ. Сейчас пенсию по возрасту за счет накоплений получают 180 иностранных граждан.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.