Пенсионерам выплатили по одному должностному окладу в Кокшетау

В Кокшетау прокуратура провела анализ и выявила нарушения конституционных прав более 20 пенсионеров, связанных с выплатой законной компенсации, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Как отмечается на официальном сайте ведомства, согласно действующему законодательству трудовые договоры расторгаются по достижении работником пенсионного возраста с его уведомлением не менее чем за месяц и выплатой компенсации в размере одного должностного оклада (тарифной ставки).

"Установлено, что городскими организациями образования не выплачиваются данные компенсации работникам, вышедшим на пенсию.

К примеру, одним из детских садов города 3 работникам не выплачена компенсация в размере одного должностного оклада на общую сумму свыше 800 тыс. тенге", - рассказали в прокуратуре Акмолинской области.

По акту прокурорского надзора конституционные права более 20 работников восстановлены, им выплачена компенсация на общую сумму более 2,2 млн тенге.

Должностные лица, допустившие нарушения, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее стало известно, что казахстанцы могут вносить добровольные пенсионные взносы в ЕНПФ, чтобы увеличить будущую пенсию. Сейчас планируют ввести автоматический механизм для таких выплат.

Также сообщалось, что казахстанцы могут открыть "неприкосновенный" счет, защищенный от ареста. Туда поступают соцвыплаты, но использовать его для получения пенсии нельзя.