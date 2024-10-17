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27 тысяч жителей Павлодарской области не получали положенные выплаты

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Женщина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

27 тыс. жителей Павлодарской области, имеющих социально-значимые заболевания, необоснованно ограничивали в правах на получение государственной помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в Павлодарской области гражданам государственная помощь выплачивалась только по 5 видам социальных заболеваний вместо 13.

По акту надзора внесены изменения в нормативный правовой акт в Аксу. Теперь специальными выплатами на сумму 50 млн тенге дополнительно охвачены 1 366 граждан (по 10 МРП ежегодно на каждого человека) с различными видами болезней.

В остальных городах и районах области проводятся работы по увеличению финансирования на сумму более 700 млн тенге, а также соответствующие процедуры по пересмотру бюджета и принятию и изменению нормативных правовых актов.

"В настоящее время рассматривается вопрос о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц", - отметили в прокуратуре Павлодарской области.

Ранее в Павлодарской области обнаружили несколько социальных объектов, недоступных для людей с особыми потребностями. Из бюджета выделили около 1 млн тенге на ремонт и строительство пандусов с установлением тактильных полос и кнопок вызова помощи.

А в СКО многодетные иностранные семьи получали социальные пособия, на выплату которых они не имели законных прав. Выяснилось, что деньги платили за детей, которые с семьей не проживали по причине выезда в другую страну.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2175396-27-tysyach-zhiteley-pavlodarskoy-oblasti-ne-poluchali-polozhennye-vyplaty/

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