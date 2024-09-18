Пособия платили детям, не проживающим в Казахстане

В СКО многодетные иностранные семьи получали социальные пособия, на выплату которых они не имели законных прав, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Северо-Казахстанской области при анализе расходования бюджетных средств выявила нарушения при выплате социальных пособий.

В соответствии со ст.71 Социального кодекса РК многодетным семьям, имеющим более трех совместно проживающих несовершеннолетних детей, предусмотрена социальная защита в виде ежемесячного государственного пособия.

"Несмотря на установленные требования, 8 иностранным семьям, имеющим разрешение на постоянное проживание в Казахстане, производилась выплата социальных пособий за детей, которые с ними не проживали по причине их выезда в другую страну", - рассказали в прокуратуре СКО.

О данном обстоятельстве уполномоченный орган не был уведомлен, в результате допущена излишняя выплата средств на сумму свыше 5 млн тенге.

"По акту прокурорского надзора выплаты данным семьям приостановлены, с получателей взяты обязательства о добровольном погашении полученных пособий", - отметили в надзорном органе.

В целях исключения впредь подобных фактов органы социальной защиты принимают меры по интеграции информационных систем в части обмена данными о пересечении гражданами государственной границы.

"Процесс устранения нарушений находится на контроле надзорного органа", - подчеркнули в прокуратуре СКО.

Ранее прокуратура в области Абай заподозрила участника программы добровольного переселения в хищении 4 млн тенге путем заключения фиктивной сделки по переоформлению недвижимого имущества для извлечения личной выгоды. Ведется досудебное расследование.

А жительница Павлодарской области в течение 15 лет незаконно получала пенсию, которую она оформила по подложным документам. По ним женщина значилась как многодетная мать, хотя таковой в реальности не являлась.