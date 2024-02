По миллиону тенге могут получить молодые казахстанцы, которые не работают и не учатся

На брифинге в СЦК рассказали о проекте по развитию предпринимательства среди казахстанской молодежи категории NEET – это молодые люди, которые не работают и не учатся, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил сегодня глава комитета по делам молодежи и семьи Кайрат Камбаров, в Казахстане 7,1% молодых людей относятся к категории NEET или "временно неустроенной молодежи".

Для поддержки инициатив молодежи по проекту "Zhas Project" предусмотрено предоставление 280 малых грантов на сумму до 1 млн тенге на каждый грант.

"В рамках проекта "Zhas project" предусмотрено предоставление на конкурсной основе малых грантов на сумму до 1 млн тенге на социальные проекты, направленные на решение проблем местных сообществ для молодежи – возраст от 18 до 35 лет из категории NEET.

Участники проекта должны соответствовать следующим критериям: граждане Республики Казахстан, возраст – от 18 до 35 лет, иметь постоянную или временную регистрацию на территории региона на момент подачи заявки, заявитель на момент подачи заявки должен быть в статусе временно неустроенной молодежи", – сообщил глава комитета.

Он добавил, что старт конкурса назначен на 25 марта 2024 года. Представленный на конкурс проект должен быть направлен на решение социальных проблем и должен быть реализован в срок не более 4 месяцев.

Напомним, в прошлом году возраст молодежи в Казахстане увеличили с 29 до 35 лет.

Добавим, по информации на сайте Организации экономического сотрудничества и развития, категория NEET (Youth not in employment, education or training) – молодые люди, не имеющие работы, образования или профессиональной подготовки.

Отметим, согласно данным на сайте Ranking.kz, в третьем квартале 2023 года в Казахстане насчитывалось 68,5 тыс. безработных граждан в возрасте от 15 до 28 лет — тогда как в аналогичный период в 2022 году их число составляло 74,6 тыс.

Численность безработных мужчин этого возраста составила 28,9 тыс. человек, а женщин — 39,6 тыс. человек.