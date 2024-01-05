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Новую соцпомощь для некоторых граждан ввели в Астане

Опубликовано:

Тенге
Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С начала 2024 года в Астане введена новая соцпомощь для отдельных горожан, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Как сообщается на официальном сайте столичного акимата, ежегодно единовременными соцвыплатами и бесплатными услугами в Астане охвачены около 186 тыс. человек из числа социально уязвимых категорий.

"В 2024 году введена в действие социальная помощь ко Дню лиц с инвалидностью, который отмечают во второе воскресенье октября.

Людям с инвалидностью 1 группы выплатят 20 МРП или 73 840 тенге, лицам с инвалидностью 2 группы и детям с инвалидностью до восемнадцати лет всех групп - 10 МРП или 36 920 тенге, 3 группы - 5 МРП или 18 640 тенге", - говорится в сообщении.

Здесь также отмечается, что соцпомощь к памятным датам и праздничным дням оказывается единовременно в виде выплат в размере 2,5 МРП следующим категориям граждан:

  • 4 февраля (Всемирный день борьбы против рака) - гражданам, имеющим социально значимые заболевания, и детей, имеющих злокачественные образования;
  • 8 марта (Международный женский день) - многодетным семьям, многодетным матерям, в том числе являющимся малообеспеченными;
  • 21–23 марта (Наурыз мейрамы) - детям, оставшимся без попечения родителей;
  • 7 мая (День защитника Отечества) - лицам пенсионного возраста из числа получателей пенсий за особые заслуги перед Республикой Казахстан
  • 31 мая (День памяти жертв политических репрессий) - жертвам политических репрессий, лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами;
  • 1 июня (День защиты детей) - детям-сиротам;
  • 29 августа (День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона) – гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне из числа пенсионеров и получателей единовременной компенсации за ущерб, причиненный ядерными испытаниями, по зонам;
  • 1 октября (День пожилых людей) - пенсионерам по возрасту и лицам пенсионного возраста из числа получателей минимального размера пенсии;
  • 1 декабря (Всемирный день борьбы со СПИДом) - гражданам, имеющим социально значимые заболевания, из числа лиц, страдающих болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека, в том числе носителями вируса иммунодефицита человека.

Кроме того, соцпомощь в размере 60 МРП предоставляется 16 декабря жертвам политрепрессий из числа участников событий 17-18 декабря 1986 года в Казахстане, реабилитированным в порядке, установленном законом "О реабилитации жертв массовых политических репрессий".

Социальная помощь в размере 45 МРП предоставляется:

  • 15 февраля (День вывода ограниченного контингента Советских войск из Афганистана) - ветеранам боевых действий на территории других государств указанных в пунктах 2, 3, 4, 5, статьи 5 закона "О ветеранах" и военнослужащим, которым инвалидность установлена вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период при прохождении воинской службы в Афганистане;
  • 26 апреля (День памяти жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции) - ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, а также другим лицам из числа лиц, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

Ко Дню победы 9 мая соцпомощь предоставляется следующим категориям граждан:

  • ветеранам Великой Отечественной войны - не менее 1 (одного) миллиона тенге;
  • ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны (кроме лиц, указанных в пункте 16 настоящих Правил) - 45 МРП;
  • ветеранам боевых действий на территории других государств (кроме лиц, указанных в пункте 16 настоящих Правил) - 45 МРП;
  • другим лицам, ветеранам труда - 15 МРП.

Социальная помощь к 25 октября (День Республики) предоставляется малообеспеченным гражданам в размере 4,5 МРП (из числа получателей АСП).

Напомним, ранее мы сообщали о том, с 2024 года в Казахстане на 7% вырастут МРП и прожиточный минимум. Так же увеличатся привязанные к ним пособия и платежи в бюджет. Рост МЗП составит более чем 20%.

Также с 1 января в Казахстане увеличились пособия и соцвыплаты для семей с детьми. Подробнее о денежных выплатах от государства для семей с детьми можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2054151-novuyu-sotspomosch-dlya-nekotoryh-grazhdan-vveli-v-astane/

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