На сколько выросли социальные выплаты в Казахстане

Казахстанцы могут получать соцвыплаты из ГФСС. Их размер за год сильно вырос. Например, по потере кормильца они увеличились на 89%, а по потере работы – на 36%. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Официально трудоустроенные казахстанцы, за которых работодатели уплачивают все положенные взносы и отчисления, при возникновении некоторых жизненных ситуаций могут рассчитывать на получение социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

В частности, им могут быть назначены следующие виды выплат:

по утрате трудоспособности;

по потере кормильца;

по потере работы;

по беременности и родам;

по уходу за ребенком до 1,5 лет.

По данным Государственного фонда социального страхования, средний размер назначенной соцвыплаты по утрате трудоспособности составил 49 299,2 тенге. Это сразу на 62,91% больше, чем было в октябре 2022 года.

Стоит отметить, что и другие виды выплат из ГФСС за год заметно выросли. Так, средний размер соцвыплаты по потере кормильца увеличился на 88,95% – до 60 247 тенге.

У выплаты по потере работы рост составил 36% (67 937,2 тенге), у единовременной соцвыплаты по беременности и родам – 46,3% (1 360 606,7 тенге), а у выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет – 79,2% (75 165,3 тенге).

Таким образом, средний размеры выплат из ГФСС за год заметно выросли. Не последнюю роль в этом сыграло введение в июле Социального кодекса РК, в рамках которого некоторые социальные выплаты и государственные пособия были увеличены на 14,5%.