Сколько казахстанцев прошли упрощенную процедуру установления инвалидности

Процедуру по установлению инвалидности можно пройти заочно. За последние 9 месяцев таким способом воспользовались почти 50 тыс. казахстанцев. Какая помощь им полагается, узнали журналисты NUR.KZ.

Граждане с особыми потребностями в Казахстане могут рассчитывать на финансовую помощь от государства. Однако, чтобы получать пособие, сначала необходимо пройти процедуру по установлению инвалидности.

Сейчас ее можно пройти заочно – казахстанцу достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства для прохождения необходимого обследования, а вся "бумажная" работа будет выполнена без его прямого участия за счет интеграции информационных систем.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, сейчас такая "упрощенная" процедура оформления инвалидности действует в пилотном режиме, однако в текущем году ей успели воспользоваться более 49 тыс. человек по всему Казахстану.

Это около 27% от общего числа лиц с инвалидностью, которые прошли освидетельствование. На данный момент к проекту подключено более 740 медицинских организаций. Стоит отметить, что годом ранее было рассмотрено 57,1 тыс. заявок по заочному освидетельствованию.

Как объясняют в ведомстве, переход на заочное освидетельствование:

устраняет административные и бюрократические барьеры;

обеспечивает прозрачность решений медико-социальной экспертизы;

дает возможность получать услуги по установлению инвалидности и определению мер социальной защиты лиц с инвалидностью, не выходя из дома;

минимизирует коррупционные риски.

Какие пособия положены гражданам с инвалидностью

После прохождения заочной процедуры и установления степени инвалидности казахстанцам также назначают государственное социальное пособие. Его размер зависит от присвоенной группы и причины инвалидности.

Напомним, в июле было принято решение повысить размеры выплат. И на текущий момент взрослые лица с инвалидностью от общего заболевания получают следующие суммы:

3 группа – 48 681 тенге;

2 группа – 71 398 тенге;

1 группа – 89 248 тенге.

Также стоит отметить, что работающему казахстанцу, который получил инвалидность, в дополнение к государственным пособиям положены социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Как сообщают в Минтруда, по состоянию на 1 сентября их средний размер равен 45 654 тенге.