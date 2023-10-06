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30 лет независимости Казахстана

Сколько казахстанцев прошли упрощенную процедуру установления инвалидности

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Люди держат ладони вокруг значка, обозначающего инвалидность
Защита лиц с инвалидностью. Иллюстративное фото: AndreyPopov/Getty Images

Процедуру по установлению инвалидности можно пройти заочно. За последние 9 месяцев таким способом воспользовались почти 50 тыс. казахстанцев. Какая помощь им полагается, узнали журналисты NUR.KZ.

Граждане с особыми потребностями в Казахстане могут рассчитывать на финансовую помощь от государства. Однако, чтобы получать пособие, сначала необходимо пройти процедуру по установлению инвалидности.

Сейчас ее можно пройти заочно – казахстанцу достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства для прохождения необходимого обследования, а вся "бумажная" работа будет выполнена без его прямого участия за счет интеграции информационных систем.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, сейчас такая "упрощенная" процедура оформления инвалидности действует в пилотном режиме, однако в текущем году ей успели воспользоваться более 49 тыс. человек по всему Казахстану.

Это около 27% от общего числа лиц с инвалидностью, которые прошли освидетельствование. На данный момент к проекту подключено более 740 медицинских организаций. Стоит отметить, что годом ранее было рассмотрено 57,1 тыс. заявок по заочному освидетельствованию.

Как объясняют в ведомстве, переход на заочное освидетельствование:

  • устраняет административные и бюрократические барьеры;
  • обеспечивает прозрачность решений медико-социальной экспертизы;
  • дает возможность получать услуги по установлению инвалидности и определению мер социальной защиты лиц с инвалидностью, не выходя из дома;
  • минимизирует коррупционные риски.

Какие пособия положены гражданам с инвалидностью

После прохождения заочной процедуры и установления степени инвалидности казахстанцам также назначают государственное социальное пособие. Его размер зависит от присвоенной группы и причины инвалидности.

Напомним, в июле было принято решение повысить размеры выплат. И на текущий момент взрослые лица с инвалидностью от общего заболевания получают следующие суммы:

  • 3 группа – 48 681 тенге;
  • 2 группа – 71 398 тенге;
  • 1 группа – 89 248 тенге.

Также стоит отметить, что работающему казахстанцу, который получил инвалидность, в дополнение к государственным пособиям положены социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Как сообщают в Минтруда, по состоянию на 1 сентября их средний размер равен 45 654 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2039809-skolko-kazahstantsev-proshli-uproschennuyu-protseduru-ustanovleniya-invalidnosti/

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